Повідомляє 24 Канал з посилання на Politico. Прем'єр-міністерка зауважила, що немає підстав вважати, що Трамп планує вторгнення в Гренландію.

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Що відомо про зустріч прем'єр-міністерки Данії та Трампа

Фредеріксен 9 січня повідомила журналістам, що очікує на зустріч і Трампом.

Ми запропонували розмову з Трампом, і я очікую, що вона відбудеться,

– заявила вона.

Фредеріксен зазначила, що не очікує на розмову з Трампом до його інавгурації 20 січня. Вона додала, що обраний президент поки не відповів на її запит.

Прем'єрка також підкреслила, що немає причин вважати, що Трамп має намір здійснити вторгнення в Гренландію. Вона також підкреслила тісну співпрацю між США та Данією.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен також применшив погрози з боку Трампа.

"Ви можете сприймати Дональда Трампа серйозно, не сприймаючи його буквально", – наголосив він.

Що міг означати візит Трампа-молодшого до Гренландії

7 січня він нібито побував на острові і поділився в соціальних мережах фото з мешканцями в одязі з символікою Make America Great Again (MAGA), які, за його словами, стверджували, що "Гренландія любить Америку та Трампа".

9 січня Трамп опублікував відповідне відео в соцмережах і подякував "неймовірному народу Гренландії" за теплий прийом його сина.

Ми побачимося з вами знову – НЕЗАБАРОМ,

– додав Трамп.

Крім того, під час візиту на острів Трамп-молодший заявив, що данці нібито "проявляють расизм по відношенню до корінних гренландців".

У відповідь Фредеріксен заперечила ці твердження, зазначивши, що "не можна стверджувати, що всі данці є расистами", але водночас визнала, що расизм щодо гренландців все ж існує.