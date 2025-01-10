Повідомляє 24 Канал з посилання на Politico. Прем'єр-міністерка зауважила, що немає підстав вважати, що Трамп планує вторгнення в Гренландію.
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Що відомо про зустріч прем'єр-міністерки Данії та Трампа
Фредеріксен 9 січня повідомила журналістам, що очікує на зустріч і Трампом.
Ми запропонували розмову з Трампом, і я очікую, що вона відбудеться,
– заявила вона.
Фредеріксен зазначила, що не очікує на розмову з Трампом до його інавгурації 20 січня. Вона додала, що обраний президент поки не відповів на її запит.
Прем'єрка також підкреслила, що немає причин вважати, що Трамп має намір здійснити вторгнення в Гренландію. Вона також підкреслила тісну співпрацю між США та Данією.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен також применшив погрози з боку Трампа.
"Ви можете сприймати Дональда Трампа серйозно, не сприймаючи його буквально", – наголосив він.
Що міг означати візит Трампа-молодшого до Гренландії
7 січня він нібито побував на острові і поділився в соціальних мережах фото з мешканцями в одязі з символікою Make America Great Again (MAGA), які, за його словами, стверджували, що "Гренландія любить Америку та Трампа".
9 січня Трамп опублікував відповідне відео в соцмережах і подякував "неймовірному народу Гренландії" за теплий прийом його сина.
Ми побачимося з вами знову – НЕЗАБАРОМ,
– додав Трамп.
Крім того, під час візиту на острів Трамп-молодший заявив, що данці нібито "проявляють расизм по відношенню до корінних гренландців".
У відповідь Фредеріксен заперечила ці твердження, зазначивши, що "не можна стверджувати, що всі данці є расистами", але водночас визнала, що расизм щодо гренландців все ж існує.