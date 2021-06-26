Потому что в той цивилизации, частью которой мы хотим стать, прогнозируемость считается преимуществом. Договора принято выполнять. Обещания – сдерживать.

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Потому любое демократическое общество отличает наличие институтов. Тех самых, что способны сдержать эксцентрику любого калифа на час. Деградация всегда проще развития. Глупость продается легче, чем здравый смысл.

Единственный путь – создание институтов

Правильные рецепты редко бывают простыми, потому что наш мир сложен и правила взаимодействия в нем тоже простотой не отличаются. Ни одна страна не застрахована от появления лжепророка. Единственной преградой на пути к этому сценарию могут стать институты.

Собственно, именно их запад и пытается строить в нашей стране. Выделяет под это деньги. Обменивает транши на улучшение законодательства. Ставит условия, делающие невозможным обнуление уже созданного. Но раз за разом у официального Киева возникает соблазн нарушить правила договора.

Колониальное прошлое Украины

Возможно, подобное стремление контролировать единолично всё – это наследие украинского колониального прошлого. Жители колонии обречены жить в недоверии. Доверять только знакомым. Назначать тех, кого знаешь.

Кумовство – это логика выживающих и она досталась нам в наследство. Мы продолжаем жить в пространстве наших детских психотравм.

Особенность в том, что наши вызовы не оставляют нам шансов. Новый железный занавес рождается прямо сейчас и мы обречены жить на линии водораздела. Россия не оставит Украину – покуда будет воспринимать ее как часть коллективного запада.

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Запад обречен будет отстраивать собственные форпосты, инвестируя в безопасность пограничья. Но Украине стоит не только перед угрозами внешними. Есть еще и внутренний фактор.

Критика со стороны людей

И речь не только о парламентских адвокатах Кремля и их избирателях. Речь о тех, кто готов ради политической карьеры продавать избирателю глупость и о тех, кто готов эту самую глупость на выборах покупать.

Нас кормят разговорами о "внешнем управлении" не только те, кто обслуживают интересы Москвы. Нас кормят ими еще и те, кто хочет на волне протестных настроений собрать голоса.

Любое системное решение – от приватизации до запуска рынков – будет сопровождаться критикой со стороны людей, заинтересованных в собственных карьерах больше, чем в выживании Украины.

Соцопросы неумолимы: в обществе есть запрос на достаток и мир. Вполне закономерный запрос для страны, уставшей от бедности и от войны. Проблема только в том, что быстрых способов решения обеих задач попросту не существует.

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Ключи от мира находятся в руках Кремля – и он готов их обменивать лишь на капитуляцию Украины. А ключи от богатства лежат в пространстве сложных решений с отложенным экономическим эффектом.

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Как развивается экономика

Экономика развивается благодаря созданию правил честной конкуренции, а не по принципу "отнять и поделить". Но спрос на революционные рецепты в стране, травмированной собственным "вчера", ожидаемо высок.

Можно вполне понять западных партнеров, которые на фоне всего этого, пытаются создавать в Украине институты.

Чтобы те служили предохранителем от чужой эксцентрики.

Чтобы не позволяли любому украинскому триумфатору включать рубильник "ручного управления".

Чтобы они были преградой на пути желания политиков проедать сегодня - ресурс завтрашнего дня.

Институциональный подход способен убирать человеческий фактор. Выстраивать преемственность. Система начинает быть работоспособной вне зависимости от фамилии первого лица. И она же дарит стране предсказуемость, которая способна внушать доверие соседям.

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Простые решения всегда хорошо продаются. Но проблема в том, что они не всегда хорошо работают.