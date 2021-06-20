Кто был главным соперником Путина

В свое время именно политтехнологи помогли Путину стать президентом. В 1999 году олигарх Борис Березовский продвигал Владимира Путина в кресло президента России. Одним из ключевых соперников считался Евгений Примаков, которого группа Березовского отчаянно атаковала. В том числе, этим занимался журналист Сергей Доренко – в эфире тогда еще телеканала ОРТ.

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Помимо обвинений в том, что 70-летний Примаков "сольет" Россию Западу, Доренко делал акцент на том, что конкурент Путина – стар. Все понимали, кто такой Доренко и на кого он работает, но это не мешало запущенному им "мыслевирусу". Потому что штабу Березовского удалось создать повестку – про значимость возраста будущего президента.



Евгений Примаков / Фото "РИА Новости"

Избиратель, который до этого сопоставлял кандидатов на основе профессиональных качеств и опыта, включил вопрос возраста в число признаков, по которым он оценивал кандидатов.

Пока это не было озвучено – тема возраста была второстепенной. Как только она прозвучала – стала значимой.

Штаб Примакова втянулся в эту игру. Он рассказывал о здоровье и работоспособности своего кандидата. Но все это шло лишь во вред. Потому что они играли в рамках навязанной повестки, а стать моложе 45-летнего Путина Примакову все равно бы не удалось.

Нечто подобное было и в США во время перевыборов 73-летнего Рональда Рейгана. Его главным соперником был 56-летний Уолтер Мондейл. Когда Рейгану задали вопрос о его способности управлять государством, он заявил, что "не собирается эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника".



Рональд Рейган и Уолтер Мондейл / Фото коллаж 24 канала

Рейган выиграл – потому что изменил повестку под себя. Примаков проиграл – потому что играл по чужим правилам.

Инвестиции в повестку дня – это не теория заговоров. Это обычная политтехнология, которая используется на протяжении некольких десятилетий. Потому что мы живем в мире, в котором есть гигантский разрыв между реальностью и тем, что люди о ней думают. И битва идет не за реальность, а за ее описание.

Повестка дня всегда важнее того, как именно вы ее освещаете

Среди политтехнологов популярна история о выборах мэра в небольшом городке. За кресло соревновался действующий мэр с 30% рейтинга и десятком конкурентов. Одним из которых стал местный бизнесмен, отказавшийся от услуг местных журналистов.

Оставшиеся без заказов медийщики решили его "прославить". И всю предвыборную кампанию добровольно критиковали любой его шаг. Старый мэр надеялся, что наберет 30%, а остальные "расползутся" среди всех конкурентов. Но в итоге победил бизнесмен – с результатом в 40%.

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Потому что местные журналисты сумели убедить 60% избирателей в том, что бизнесмен плох. А остальных – не сумели. Зато создали у людей ощущение, что никаких иных альтернатив не существует, что вся повестка строится в пространстве выбора между мэром и бизнесменом.

Современный человек живет в состоянии "вечного референдума"

Дело в том, что современный человек живет в состоянии "вечного референдума". Он постоянно вынужден определяться: согласен ли он с тем или иным фактом и утверждением. Поддерживает он что-то или выступает против. А потому главная задача политтехнолога – это навязать обывателю тему, по которой он затем должен определиться.

Например, на президентских выборах "Картер-Рейган" соперники шли ноздря в ноздрю. Никто не мог предсказать результат. Но накануне голосования все телеканалы показали кризис с заложниками, и для американцев проблема внешней политики стала критерием выбора. А внешняя политика была козырем Рейгана. Он и победил.

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Вдобавок, есть такой инструмент раздувания темы как комментарий. Если какой-то вопрос комментирует топ-чиновника, то затем включается реактивный эффект. После чего к этой же теме начинают подключаться другие СМИ и спикеры.

Причем масштаб комментатора непринципиален для раскрутки темы. Ценность информации давно перестала определяться качеством источника, откуда она получена. Раскрутка темы может идти от заявления абсолютного "фрика" – если этому заявлению удалось пробиться к аудитории. Информация – это вирус. Он работает по принципу "ложечки нашли, а осадок остался".

Общественное мнение можно покупать искусно

Общественное мнение необязательно покупать вульгарно. Его вполне можно покупать искусно. Журналистов ловят на привычку "отрабатывать медиаповоды". ЛОМов и ВИПов – на "закрытые отчеты", "утечки" и "инсайдерскую информацию". Обывателя – на уверенность, что "дыма без огня не бывает" и "не все так однозначно".

Кстати, после того, как в России фактически запретили выборы, большинство политтехнологов ушли работать на госслужбу. В конце концов, кто сказал, что заказчиком манипуляций обязан выступать лишь политик, а не целое государство?