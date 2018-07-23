Зачем Луценко расформировал департамент Горбатюка: детали

Юрий Луценко расформировал департамент спецрасследований, что занимался делами Майдана. Следователями и в дальнейшем будет руководить Горбатюк, а вот прокуроров под "свое крыло" примут заместители Генерального прокурора.

По словам Юрия Луценко, он недоволен деятельностью следствия бывшего департамента Горбатюка. Детективы делают следствие, а другие независимо от этого осуществляют процессуальное руководство, над ними нет руководителя и не должно быть.

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Так генпрокурор Юрий Луценко объяснил, почему решил преобразовать отдел спецрасследований в управление. Это подразделение создали сразу после революции Достоинства. Сначала он должен был заниматься делами команды Януковича, потом туда передали расследование убийств на Майдане. И вот теперь снова изменения.

Руководителем управления оставили Сергея Горбатюка. Однако теперь ему подотчетны только следователи, а прокуроры – нет. Говорит, не сможет защитить их от давления руководства ГПУ. Формальная причина для ликвидации департамента – создание Государственного бюро расследований, которое забирает часть полномочий у прокуратуры. Мол, нужно менять структуру ГПУ. Однако делают это очень выборочно, так что это просто отговорка, считает адвокат семей "Небесной сотни" Виталий Титич.

Сочетание надзора и следствия остается у Генинспекции, в международном отделе, созданном под Кулика, и самое главное, у главной военной прокуратуры, которая имеет прямое отношение к обслуживанию задач ГБР,

– отметил адвокат семей "Небесной сотни" Виталий Титич.

И адвокат, и руководитель расформированного департамента спецрасследований уверяют: на самом деле Юрий Луценко хочет взять под контроль неуправляемый сейчас департамент. Команда под руководством Горбатюка уже получила несколько успешных приговоров. В частности по куратору титушек и одному из виновников убийства на Майдане журналиста Вячеслава Веремия – Юрию Крысину.

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Приближается к логическому завершению и суд по делу расстрелов на Майдане, где судят 5 беркутовцев. Горбатюк не только эффективно работал, но и не боялся жаловаться в НАБУ и Совет прокуроров на руководство ГПУ. Обвинял в препятствовании расследованию. Говорит, как только появлялся результат, дела передавали в другие подразделения. Именно за такую позицию и решили обрезать ему полномочия.

Это как раз вопрос возможности влияния на прокуроров, то есть лиц, которые принимают решения в уголовных процессах, потому что мы неоднократно не позволяли незаконно вмешиваться в расследование уголовных производств,

– отметил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Гобатюк.

И о договоренностях есть основания говорить. Недавно стало известно, что двое заместителей Генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская встречались в Израиле с министром энергетики правительства Азарова, беглецом Эдуардом Ставицким. Последнего ГПУ подозревает в присвоении государственного имущества. Журналисты публикуют видео из отеля, куда ездили прокуроры, и аудио, на котором они рассказывают, что все материалы на него уже готовы, и ему грозит заочное осуждение, а также объясняют, почему трудно закрыть дело против него.

К слову, это дело 2 года назад ГПУ забрала из департамента Горбатюка. Он прокомментировал встречу. Пояснил, что никаких официальных полномочий ни Сторожевская, ни Енин в деле не имели.

Прокурор считает, что за это интервью у него могли забрать возможность "говорить". Согласно нововведениям, следователь больше не может разглашать сведений из материалов дел без прокурора, и наоборот. За нарушение этой нормы закона грозит 2 года тюрьмы. Горбатюк говорит: будет работать, как и раньше. Однако опасается: через теперь неподконтрольных ему прокуроров нужные дела верхушка ГПУ попытается сливать.