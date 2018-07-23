Навіщо Луценко розформував департамент Горбатюка: деталі

Юрій Луценко розформував департамент спецрозслідувань, що займався справами Майдану. Слідчими й надалі керуватиме Горбатюк, а от прокурорів під "своє крило" візьмуть заступники Генерального прокурора.

За словами Юрія Луценка, він не задоволений діяльністю слідства колишнього департаменту Горбатюка. Детективи роблять слідство, а інші незалежні від цього здійснюють процесуальне керівництво, над ними нема керівника і не повинно бути.

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Так генпрокурор Юрій Луценко пояснив, чому вирішив перетворити департамент спецрозслідувань на управління. Цей підрозділ створили одразу після Революції гідності. Спершу він мав займатися справами команди Януковича, потім туди передали росзлідування вбивств на Майдані. І от тепер знову зміни.

Керівником управління залишили Сергія Горбатюка. Однак, тепер йому підзвітні лише слідчі, а прокурори – ні. Каже не зможе захистити їх від тиску керівництва ГПУ. Формальна причина для ліквідації департаменту – створення Державного бюро розслідувань, яке забирає у прокуратури частину повноважень. Мовляв, потрібно змінювати структуру ГПУ. Однак, роблять це дуже вибірково, отож це просто відмовка, вважає адвокат родин Небесної сотні Віталій Титич.

Поєднання нагляду і слідства залишається в Генінспекції, міжнародному відділі створеному під Кулика і найголовніше в головній військові прокуратурі, яка має пряме відношення до обслуговування задач ДБР,

– зазначив адвокат родин Небесної сотні Віталій Титич.

І адвокат, і керівник розформованого департаменту спецрозслідувань запевняють: насправді Юрій Луценко хоче взяти під контроль некерований наразі департамент. Команда під керівництвом Горбатюка вже отримала кілька успішних вироків. Зокрема по куратору тітушок і одному з винуватців вбивства на Майдані журналіста Вячеслава Веремія – Юрію Крисіну.

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Наближається до логічного завершення і суд у справі розстрілів на Майдані, де судять 5 беркутівців. Горбатюк не лише ефективно працював, але й не боявся скаржитися у НАБУ та Раду прокурорів на керівництво ГПУ. Звинувачував у перешкоджанні розслідуванню. Каже, як тільки з'являвся результат, справи передавали в інші підрозділи. Саме за таку позицію і вирішили обрізати йому повноваження.

Це якраз питання можливост впливу на прокурорів, тобто осіб, які приймають рішення у кримінальних провадженнях, тому що ми неодноразово не дозволяли втручатися незаконно у розслідування кримінальних проваджень,

– наголосив керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Гобатюк.

І про домовленості є підстави говорити. Нещодавно стало відомо, що двоє заступників Генпрокурора Євген Єнін і Анжела Стрижевська зустрічались в Ізраїлі з міністром енергатики уряду Азарова, втікачем Едуардом Ставицьким. Останнього ГПУ підозрює привласненні державного майна. Журналісти публікують відео з готелю, куди їздили прокурори і аудіо, на якому вони розповідають, що всі матеріали на нього вже готові, і йому загрожує заочне засудження, а також пояснюють чому важко закрити справу проти нього.

До слова, цю справу 2 роки тому ГПУ забрала з департаменту Горбатюка. Він прокоментував зустріч. Пояснив, що жодних офіційних повноважень ні Стрижевська, ні Єнін у справі не мали.

Прокурор вважає, через це інтерв'ю, в нього могли забрати можливість "говорити". Згідно нововведенням, слідчий більше не може розголошувати дані з матеріалів справ без прокурора, і навпаки. За порушення цієї норми закону загрожує 2 роки в'язниці. Горбатюк каже: працюватиме, як і раніше. Однак, побоюється: через тепер непідконтрольних йому прокурорів, потрібні справи верхівка ГПУ спробує зливати.