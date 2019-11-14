21:02
14 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:47, 13 ноября
      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
      Вєсті.UA
      20:39, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      Зачем Зеленскому личное общение с Путиным: мнение военного эксперта

      123 Читати новину українською
      Зеленский и Путин
      Зеленский и Путин / korupciya.com

      На днях первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в Казахстане. Однако министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что сначала проведут встречу "нормандской четверки", а дальше уже будут решать, какие и когда встречи проводить.

      Военный эксперт Александр Сурков в программе "Политическая анатомия" на 24 канале сказал, что украинская власть не имеет представления о том, что происходит на стороне боевиков. Все потому, что Украина никогда не имела военной разведки. "Рассказы о том, какие там подразделения танковой бригады катаются вдоль российской границы – это бред", – подчеркнул Сурков.

      Читайте также: Почему Зеленский и Путин должны быстрее встретиться: мнение эксперта

      Он пояснил, что во время предыдущих переговоров в нормандском формате, Путин брал с собой начальника оперативного управления Генштаба РФ. Он вел переговоры по-другому.

      В результате этого действующая администрация вообще не понимает, чем руководит Россия и который ее реальный военный потенциал. Поэтому Зеленский, на мой взгляд, как любой нормальный человек просто боится. И для него мир – это отсутствие войны и обстрелов,
      – отметил эксперт.

      По его мнению, Зеленский не имеет никакой стратегии относительно армии и наших оперативных задач.

      Когда состоится встреча в нормандском формате?
      В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже. По словам Пристайко, дата уже есть, впрочем, ответа России до сих пор ждут.

      Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Еще одним условием было подписание формулы Штайнмайера. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.

      blog_ava
      Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете-2020
      сегодня
      13653
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Разведение войск Президент Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона
      сегодня , 19:35 Почему украинцев пугает рынок земли и какие последствия введения закона
      Інна Жолобович 214
      Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      сегодня , 18:01 Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      Інна Жолобович 1327
      Первая пошла: какие причины исключения Скороход из "Слуги народа"
      сегодня , 18:00 Первая пошла: какие причины исключения Скороход из "Слуги народа"
      Сергій Лещенко 6029
      Аппетиты Кремля, или Чем похожи истории Моралеса и Януковича
      сегодня , 17:00 Аппетиты Кремля, или Чем похожи истории Моралеса и Януковича
      Блог Медіа 872
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 16:31 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 888
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук