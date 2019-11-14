Зачем Зеленскому личное общение с Путиным: мнение военного эксперта

На днях первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в Казахстане. Однако министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что сначала проведут встречу "нормандской четверки", а дальше уже будут решать, какие и когда встречи проводить.

Военный эксперт Александр Сурков в программе "Политическая анатомия" на 24 канале сказал, что украинская власть не имеет представления о том, что происходит на стороне боевиков. Все потому, что Украина никогда не имела военной разведки. "Рассказы о том, какие там подразделения танковой бригады катаются вдоль российской границы – это бред", – подчеркнул Сурков.

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Он пояснил, что во время предыдущих переговоров в нормандском формате, Путин брал с собой начальника оперативного управления Генштаба РФ. Он вел переговоры по-другому.

В результате этого действующая администрация вообще не понимает, чем руководит Россия и который ее реальный военный потенциал. Поэтому Зеленский, на мой взгляд, как любой нормальный человек просто боится. И для него мир – это отсутствие войны и обстрелов,

– отметил эксперт.

По его мнению, Зеленский не имеет никакой стратегии относительно армии и наших оперативных задач.

Когда состоится встреча в нормандском формате?

В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Они планируют встретиться в Париже. По словам Пристайко, дата уже есть, впрочем, ответа России до сих пор ждут.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что встреча состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Еще одним условием было подписание формулы Штайнмайера. Во всех населенных пунктах разведение уже завершилось, поэтому конец ноября для встречи в нормандском формате выглядит достаточно реальной датой.