Навіщо Зеленському особисте спілкування з Путіним: думка військового експерта

Днями перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував провести зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Казахстані. Однак міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що спочатку проведуть зустріч "нормандської четвірки", а далі вже будуть вирішувати, які і коли зустрічі проводити.

Військовий експерт Олександр Сурков у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі сказав, що українська влада не має уявлення про те, що відбувається на боці бойовиків. Все через те, що Україна ніколи не мала військової розвідки. "Розповіді про те, які там підрозділи танкової бригади катаються уздовж російського кордону – це маячня", – підкреслив Сурков.

Читайте також: Чому Зеленський і Путін повинні швидше зустрітися: думка експерта

Він пояснив, що під час попередніх перемовин у нормандському форматі, Путін брав з собою начальника оперативного управління Генштабу РФ. Він вів перемовини по-іншому.

У результаті цього чинна адміністрація взагалі не розуміє, чим керує Росія і який її реальний військовий потенціал. Тому Зеленський, на мій погляд, як будь-яка нормальна людина просто боїться. І для нього мир – це відсутність війни та обстрілів,

– зазначив експерт.

На його думку, Зеленський не має жодної стратегії щодо армії та наших оперативних задач.

Коли відбудеться зустріч у нормандському форматі?До "нормандської четвірки" входять президенти України, Росії, Франції та Німеччини. Вони планують зустрітися у Парижі. За словами Пристайка, дата вже є, втім, на відповідь Росії досі чекають.



Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що зустріч відбудеться після розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Ще однією умовою було підписання формули Штайнмаєра. У всіх населених пунктах розведення вже завершилося, тож кінець листопада для зустрічі в нормандському форматі виглядає досить реальною датою.