Задача коалиции – скорее завершить войну, – Зеленский рассказал о встрече с Джонсоном

Владимир Зеленский заявил, что визит Бориса Джонсона в Киев демонстрирует максимально наглядно, что для свободы, как и для лидерства, нет препятствий.

Президент отметил, что премьер-министр Великобритании был среди тех, кто не колебался ни минуты поддерживать ли Украину. Об этом глава нашего государства сообщил в своем обращении 9 апреля, пишет 24 канал.

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Украинский лидер подчеркнул, что лидерство Соединенного Королевства в оказании помощи, прежде всего, оборонной, а также и в санкционной политике – навсегда в истории.

В истории защиты демократии, в истории защиты Европы. Украина всегда будет благодарна за это – и Борису, и Британии,

– сказал Владимир Зеленский.

Задача антивоенной коалиции

Президент проинформировал, что британский премьер приехал в Киев с новым пакетом финансовой и оборонной поддержки для Украины. Обсудили и новые санкционные шаги, необходимые, чтобы принудить Россию к миру.

Задача нашей антивоенной коалиции вполне понятна – скорее завершить эту войну, начатую Россией. Освободить нашу землю от захватчиков. И гарантировать безопасность Украины, а значит, безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы,

– рассказал глава государства.

"Именно поэтому это не просто моральная обязанность всех демократических государств, всех сил Европы – поддерживать стремление Украины к миру. Это, собственно, стратегия защиты для каждого цивилизованного государства", – продолжил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что необходимо давить на Россию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир и безопасность.

Чтобы как можно быстрее вернуть силу международному праву и остановить катастрофу от применения права силы.

Катастрофу, которая неизбежно ударит по всем, потому что российская агрессия не имела целью ограничиться только одной Украиной.

Только разрушением нашей свободы и нашей жизни. Весь европейский проект – вот мишень для России.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео