Президент зазначив, що прем'єр-міністр Великої Британії був серед тих, хто не вагався жодної хвилини чи підтримувати Україну. Про це глава нашої держави повідомив у своєму зверненні 9 квітня, пише 24 канал.

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Український лідер наголосив, що лідерство Сполученого Королівства у наданні допомоги передусім оборонної, а також і в санкційній політиці – назавжди в історії.

В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це – і Борису, і Британії,

– сказав Володимир Зеленський.

Завдання антивоєнної коаліції

Президент поінформував, що британський прем'єр приїхав у Київ ще й з новим пакетом фінансової та оборонної підтримки для України. Обговорили і нові санкційні кроки, потрібні, щоб примусити Росію до миру.

Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміле – швидше завершити цю війну, розпочату Росією. Звільнити нашу землю від загарбників. І гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії та свободі народів на сході Європи,

– розповів глава держави.

"Саме тому це не просто моральний обовʼязок усіх демократичних держав, усіх сил Європи – підтримувати прагнення України до миру. Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави", – продовжив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що необхідно тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку.

Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили.

Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх, бо російська агресія не мала на меті обмежитися лише однією Україною.

Тільки руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проєкт – ось мішень для Росії.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео