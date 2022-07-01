Задача Запада – сделать Путина нищим, а дальше ВСУ свое дело знают, – политолог

Западу нужно еще больше обложить Путина санкциями. Такое решение сделает Европу только более сильной и сплоченной.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давидюк. Он высоко оценил санкции Европы против российских золотодобывающих компаний, ведь Путин лично вовлечен в этот бизнес.

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Нищий Путин – это сильная Европа

Давидюк убежден, что Европе нужно еще больше зажимать Путина в кольцо. Следует буквально определить его самые крупные бизнесы и больно по ним ударить. Это – и нефть, и газ, и нелегальная продажа оружия, и реализация наркотиков и т.д.

Все его способы заработка нужно беспощадно блокировать. От этого европейские государства только выиграют.

Путин-нищий – это суперсвободные и спокойные европейские политики, которые не подкупаются, поэтому они принимают решения для Европы. А единственное выигрышное решение для Европы – Украина. Поэтому задача Запада – сделать Путина нищим, а дальше ВСУ свое дело знают,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Украине тоже нужно активизироваться с реформами. Хотя мы и получили кандидатство на членство в Евросоюзе, но на этом нельзя останавливаться.

У ЕС есть определенный скепсис относительно Украины, и его можно побороть – сменить правительство, показать большую технократию, убив коррупцию и т.д. Надо продемонстрировать Европе, что страна буквально уносится вперед на всех фронтах в лучшее будущее.

Задача Запада – сделать Путина нищим, а дальше ВСУ свое дело знают – Давидюк: смотрите видео

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский побеседовал с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Он поблагодарил его за поддержку Украины. Также они обсудили наращивание оборонной поддержки для Вооруженных сил.

Кроме того, недавно стало известно, что Германия выделит Украине грант в размере 1 миллиарда евро. Его Украина использует первоочередные гуманитарные и социальные нужды.