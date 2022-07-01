Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. Він високо оцінив санкції Європи проти російських золотовидобувних компаній, адже Путін особисто залучений у цей бізнес. Це допоможе перемогти Росію.

До теми Шольц зрозумів, що хоче належати до еліт світових, а не Росії, – Давидюк

Жебрак Путін – це сильна Європа

Пан Давидюк переконаний, що Європі потрібно ще більше затискати Путіна в кільце. Варто буквально визначити його найбільші бізнеси і боляче по них вдарити. Це – і нафта, і газ, і нелегальний продаж зброї, і реалізація наркотиків тощо.

Усі його способи заробітку потрібно нещадно блокувати. Від цього європейські держави лише виграють.

Путін-жебрак – це супервільні та спокійні європейські політики, яких не підкуповують, тому вони приймають рішення для Європи. А єдине виграшне рішення для Європи – Україна. Тому завдання Заходу – зробити Путіна жебраком, а далі ЗСУ свою справу знають, – наголосив Микола Давидюк.

Україні теж потрібно активізовуватися з реформами. Хоч ми й отримали кандидатство на членство в Євросоюзі, але на цьому не можна зупинятися.

ЄС має певний скепсис щодо України, та його можна побороти – змінити уряд, показати більшу технократію, вбивши корупцію тощо. Треба продемонструвати Європі, що країна буквально несеться вперед на всіх фронтах у краще майбутнє.

Завдання Заходу – зробити Путіна жебраком, а далі ЗСУ свою справу знають, – Давидюк: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський поговорив із німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Він подякував йому за підтримку України. Також вони обговорили нарощення оборонної підтримки для Збройних Сил.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Німеччина виділить Україні грант розміром у 1 мільярд євро. Його Україна використає на першочергові гуманітарні та соціальні потреби.