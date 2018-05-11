Задача Путина – не допустить успешной Украины, – Луценко

Президент Российской Федерации Владимир Путин имеет целью не допустить успешности Украины, ведь после этого закончится существование "Российской империи".

Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Национальном университете "Острожская академия" на Ровенщине.

Читайте также: "Маньяки, готовые начать Третью мировую войну": Порошенко жестко отреагировал на агрессию Путина

"Сегодня украинская армия в совершенно другом состоянии. План Путина военной прогулки в Киев сейчас невозможен. И это предварительная победа Украины и ее войска, всего народа", – заявил Луценко.

Кроме того, генпрокурор отметил, что не надо думать, что российский президент "хочет Крым или Донбасс" или "защищать так называемых русскоязычных".

Не думайте, что он хочет каким-то образом влиять на ситуацию в восточной Украине. Задача Путина – не допустить успешной Украины. Успешная Украина является смертельным примером для Российской империи. Как только часть Российской империи убедится, что самостоятельная, независимая в полном смысле этого слова Украина живет лучше ... на этом закончится и эта империя, как и все предыдущие во все тысячелетия до того,

– подчеркнул Луценко.

По словам чиновника, Кремль воюет на "обескровливание" Украины. Кроме того, Луценко отметил, что Донбасс будет освобожден через дипломатические, экономические и другие мирные методы.