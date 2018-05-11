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Задача Путина – не допустить успешной Украины, – Луценко

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Луценко назвал цель Путина по Украине
Луценко назвал цель Путина по Украине / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин имеет целью не допустить успешности Украины, ведь после этого закончится существование "Российской империи".

Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Национальном университете "Острожская академия" на Ровенщине.

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"Сегодня украинская армия в совершенно другом состоянии. План Путина военной прогулки в Киев сейчас невозможен. И это предварительная победа Украины и ее войска, всего народа", – заявил Луценко.

Кроме того, генпрокурор отметил, что не надо думать, что российский президент "хочет Крым или Донбасс" или "защищать так называемых русскоязычных".

Не думайте, что он хочет каким-то образом влиять на ситуацию в восточной Украине. Задача Путина – не допустить успешной Украины. Успешная Украина является смертельным примером для Российской империи. Как только часть Российской империи убедится, что самостоятельная, независимая в полном смысле этого слова Украина живет лучше ... на этом закончится и эта империя, как и все предыдущие во все тысячелетия до того,
– подчеркнул Луценко.

По словам чиновника, Кремль воюет на "обескровливание" Украины. Кроме того, Луценко отметил, что Донбасс будет освобожден через дипломатические, экономические и другие мирные методы.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Война на Донбассе Украина – Россия Аннексия Крыма Юрий Луценко Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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