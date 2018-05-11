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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Завдання Путіна – не допустити успішної України, – Луценко

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Луценко назвав мету Путіна щодо України
Луценко назвав мету Путіна щодо України / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін має на меті не допустити успішності України, адже після цього закінчиться існування "Російської імперії".

Про це сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко під час виступу у Національному університеті "Острозька академія" на Рівненщині.

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"Сьогодні українська армія у зовсім іншому стані. План Путіна військової прогулянки до Києва зараз неможливий. І це попередня перемога України і її війська, всього народу", – заявив Луценко.

Окрім того, генпрокурор зауважив, що не треба думати, що російський президент "хоче Крим або Донбас" чи "захищати так званих російськомовних".

Не думайте, що він хоче якимось чином впливати на ситуацію в східній Україні. Завдання Путіна – не допустити успішної України. Успішна Україна є смертельним прикладом для Російської імперії. Як тільки частина Російської імперії пересвідчиться, що самостійна, незалежна в повному сенсі цього слова Україна живе краще... на цьому закінчиться і ця імперія, як і всі попередні у всі тисячоліття до того,
– наголосив Луценко.

За словами чиновника, Кремль воює на "знекровлення" України. Крім того, Луценко наголосив, що Донбас буде звільнено через дипломатичні, економічні та інші мирні методи.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Анексія Криму Юрій Луценко Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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