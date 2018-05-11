Завдання Путіна – не допустити успішної України, – Луценко

Президент Російської Федерації Володимир Путін має на меті не допустити успішності України, адже після цього закінчиться існування "Російської імперії".

Про це сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко під час виступу у Національному університеті "Острозька академія" на Рівненщині.

Читайте також: "Маніяки, готові почати Третю світову війну": Порошенко жорстко відреагував на агресію Путіна

"Сьогодні українська армія у зовсім іншому стані. План Путіна військової прогулянки до Києва зараз неможливий. І це попередня перемога України і її війська, всього народу", – заявив Луценко.

Окрім того, генпрокурор зауважив, що не треба думати, що російський президент "хоче Крим або Донбас" чи "захищати так званих російськомовних".

Не думайте, що він хоче якимось чином впливати на ситуацію в східній Україні. Завдання Путіна – не допустити успішної України. Успішна Україна є смертельним прикладом для Російської імперії. Як тільки частина Російської імперії пересвідчиться, що самостійна, незалежна в повному сенсі цього слова Україна живе краще... на цьому закінчиться і ця імперія, як і всі попередні у всі тисячоліття до того,

– наголосив Луценко.

За словами чиновника, Кремль воює на "знекровлення" України. Крім того, Луценко наголосив, що Донбас буде звільнено через дипломатичні, економічні та інші мирні методи.