По словам политика, Россия может манипулировать поставками топлива и использовать их как рычаг давления. Поэтому Европа решила сделать все возможное, чтобы избавиться от этой зависимости.

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Мы обратились к нашим друзьям, которые поставляют сжиженный газ, в частности, к США, и это очень помогло. Имеем развитую систему газопроводов и интерконнекторов, благодаря которым газ можно получить в любой точке ЕС, а также проводить реверс, в том числе для Украины,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она утверждает, что примерно 24% всей энергии в ЕС – это газ. Европа импортирует 90% этого газа, и 40% из этого импорта – российский газ.

Зависимость от газа из России большая

По словам президента Еврокомиссии, страны блока являются весьма зависимыми от российского газа, хотя каждая имеет индивидуальные потребности. Например, Франция рассчитывает на ядерную энергию и не так зависима. А вот Германия и Италия имеют большие потребности в российском газе.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что в последние 6 месяцев "Газпром" поставляет самый низкий возможный уровень газа, который они должны поставлять по контрактам.

Их контракты называют "плати или поставляй", и они часто выбирают "плати". И поэтому в наших хранилищах накопление газа на самом низком уровне за 10 лет. При этом цены на газ выросли до небес, и потому это очень странное поведение от компании, которая должна была бы стремиться к максимальным поставкам,

– сказала она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что кроме альтернативных путей поставок газа, ЕС вкладывает значительные средства в альтернативные источники энергии.

Что известно о конференции в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля полетит в Мюнхен на конференцию по безопасности. Также проведет там запланированные переговоры. Мюнхенская конференция посвящена именно агрессии России против Украины.

Главе Кремля Владимиру Путину тоже предлагали приехать и выступить на конференции, однако он отказался.

При этом Зеленский должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, вице-президентом США Камалой Харрис. Президент планирует 19 февраля сразу же вернуться в Украину.

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