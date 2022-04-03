Задание, которое ставит Путин перед своими янычарами, неизменно, – Данилов.

Путин не изменил своих планов, поэтому не стоит ожидать прекращения боевых действий. Диктатор ставит своим приспешникам те же ужасные задачи.

Такое мнение озвучил 3 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир общего вещателя.

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Что враг будет делать дальше

По словам Данилова, вывод части оккупационных войск России ничего не значит. Он объяснил это тем, что останавливаться они не собираются.

Никуда не исчезают задачи по уничтожению нашего государства, которые ставит Путин перед своими янычарами. Они будут делать перегруппировку,

– сказал секретарь СНБО.

Он сказал, что вскоре могут начаться ожесточенные бои на Востоке. Также добавил, что помогают в подготовке Украины к этому не только военные, но и главы местных ОВА.

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