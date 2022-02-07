Задействовали ледокол: в Кременчуге "Большая стройка" воплощает мечту 200 тысяч жителей города

В Кременчуге по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в круглосуточном режиме продолжается возведение моста через Днепр. Для работы используют самый большой ледокол в Украине, который позволяет работать на скованном льдом Днепре.

Об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Новый мост в Кременчуге – это еще одна инфраструктурная мечта более 200 тысяч жителей города. Он будет отвечать нуждам главного промышленного узла Полтавской области, а также обеспечивать быстрое и безопасное сообщение между берегами Днепра", – отметил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

"Мы планируем ускорить работы, чтобы скорее сдать объект. В этом году в бюджете уже выделено 700 млн грн на строительство. Дальше будет еще финансирование. Контракт до конца 2024 года, но мы планируем сократить это время на год", – сказал он.

3-километровый вантовый мост станет альтернативой железнодорожно-автомобильному Крюковскому мосту (его в перспективе планируется полностью превратить в Железнодорожный), который сейчас находится в аварийном состоянии.

Новый мост в Кременчуге будет вантовым с 4 полосами движения. Длина ансамбля с подходами составит 3 километра. В акватории Днепра сейчас возводят пилоны высотой почти 115 метров. На каждом пилоне будет смонтировано по 46 вант – стальных канатов. Всего – 92 ванты. Каждый вант имеет от 31 до 86 канатов. 36-метровые стальные трубы погружают в дно реки, чтобы затем образовать опоры сооружения.

На строительстве моста уже сэкономлен 1 миллиард 270 миллионов гривен. Право проектировать и строить получила турецкая компания "Догуш", представители которой отмечают, что для завершения этого сложнейшего проекта планируется трудоустроить около тысячи человек.

Как сообщал ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в декабре 2021 года открыли движение по первому проезду балочного моста в Запорожье, а 22 января этого года там открыли автомобильное движение по самому высокому в Украине вантовому мосту.

Смотрите фото с сооружения моста в Кременчуге / Фото Полтавской ОГА: