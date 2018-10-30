Задекларував усе, що пам'ятав: як ректор КПІ Згуровський декларує свої статки

Розслідування журналістів ЦРУ спровокувало ланцюгову реакцію. Продовження КПІшної історії – про виявлену програмою ЦРУ нову незадекларовану нерухомість родини пана Згуровського та реакцію керівництва вишу на оприлюднені факти.

Після виходу нашого розслідування про незадекларовані статки ректора Згуровського, прес-служба КПІ потішила новиною – оприлюднені нами факти ніщо інше, як інформаційна атака на КПІ.

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Після ефіру програми "Мільйонер із КПІ" ми віднайшли ще один будинок у США, який купила дружина ректора Тетяна Померанцева на початку 2018 року. І знову ж таки, у декларації він не був зазначений. Але повернемось до виправдовувань пана Михайла Згуровського щодо набутих ним статків, витрачених на чорногорський бізнес грошей та спроб терміново зачистити реєстри.

Навіть якщо, як стверджує Згуровський, усі його зароблені мільйни були задекларовані раніше та інвестовані в американську нерухомість, то після продажу двох будинків у 2016 році, власниками яких був він та його син Олександр, жодного долару не з’явилося у рядку його декларації ані за 2016, ані 2017 роки.



Михайло Згуровський

Ймовірно, гроші із них пішли у вигляді інвестицій прямо до Чорногорії. Як ми вже побачили – там Згуровські заснували компанію Skyline Development та взялися продавати елітні апартаменти на березі моря. Частка у цих компаніях теж мала бути внесена до декларації.

Коли ми розкрили карти, що цікавимося цим бізнесом, склад засновників швидко змінили – усю компанію переписали на сина Михайла Захаровича Олександра.

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Але в офіційному прес-релізі від КПІ пан Згуровський відхрещується від чорногорського бізнесу, мовляв не знає і раніше не знав, чим займається і як заробляє на життя його рідний син Олександр.

Невнесення американської нерухомості до декларації так само пояснив забудькуватістю – задекларував усе, що пам'ятав. Ну, буває. У поважного ректора так багато майна, що про будинки та будівельні компанії він навіть не міг згадати. Кому суп рідкий, а кому й перли дрібні.

Студентів КПІ усі ці факти обурили не на жарт. Днями вони зібрались під стінами альма матер із купою питань до керівництва. Адже крім незліченних і незадекларованих статків ректора, їх у першу чергу турбували питання – на що витрачаються бюджетні гроші у виші, де обіцяні нові гуртожитки, де ремонти у старих будівлях.



Мітинг студентів КПІ

Студенти навіть озвучували конкретну суму 42 мільйони за 3 роки. Цей бюджет освоїли компанії, які так чи інакше були пов'язані родинними зв'язками із проректором Ковальовим. Відвертий конфлікт інтересів – про це говорили ми у своїй програмі. І, о дивина, керівник національного університету помітив це лише після журналістського розслідування.

З цього приводу в університеті навіть влаштували власну антикорупційну перевірку та як наслідок відсторонили пана Ковальова від розподілу бюджетних грошей. Та головне покарання – оголосили догану.

Тобто, пожурили, і все. Щоправда, коли студенти зібрались на мітинг під КПІ із питаннями, проректор Ковальов одразу ж пішов на лікарняний.

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Відповідати і за себе, і за "того хлопця" довелось самому пану Згуровському. Щоправда все, що він розказав – це те, що максимально ініціював перевірки діяльності КПІ і аудитслужбою, і внутрішня комісія займатиметься перевіркою розподілу грошей у виші. Хоча він і сам призначав скандального проректора Ковальова на посаду, звільнити підстав немає – лише, якщо корупційні факти підтвердять правоохоронні органи.

Інвестиційні угоди із забудовниками на землях КПІ вигідні, щоправда показати їх нікому не можуть, бо комерційна таємниця, та й він сам все чесно декларує, що пам'ятає, тому й сам чекає, доки НАЗК додатково перевірить його декларацію. Це все, по суті, жодної конкретної відповіді на конкретні питання. Визнавати неприємні факти керівництво КПІ не поспішає, чекає на висновки офіційних перевірок.

На тому зустріч зі студентами і завершилась, ректор покинув її в оточенні охоронців, образившись на допитливих студентів. І це далеко не кінець історії. Громадський студентський рух – неймовірно впливова сила. Згадайте, бодай, з чого почалася Революція Гідності – бо студенти вийшли на мирну акцію протесту проти відмови тодішнього гаранта Януковича укладати асоціацію із ЄС.



Студенти вимагають відставку ректора і проректора КПІ

І саме завдяки активним студентам на поверхню спливли факти про зловживання у медичних вишах. Кейси мед університету Богомольця, Одеського МЕДіну та тепер вже КПІ дещо різні, але їх об'єднує те, що керівництво вишів іноді забуває про свою істинну місію. Керувати університетом та навчати студентів – або ж жонглювати бюджетними мільйонами та збільшувати власні статки.

Ці історії – це поштовх для студентів інших вишів уважніше придивитись до процесів всередині. Крига вже зрушила. Систему дотепер безкарних зловживань та безконтрольного розпилу бюджетних грошей треба змінювати. А також – це серйозне застереження і для керівників інших вищих навчальних закладів. Студенти не будуть терпіти.

Я звертаюся до молоді, якщо ви навчаєтесь у виші, ви бачите зловживання службовими обов’язками – не мовчіть. Зверніться по допомогу журналістів. Ми допоможемо розібратись у схемах, а явні зловживання зробимо публічними.