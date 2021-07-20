Задержали с 700 тысячами долларов: семья волынского таможенника скупала элитное жилье во Львове

Сотрудники ГБР 4 июня задержали Волынского таможенника Михаила Бурдейного. В его автомобиле нашли более 700 тысяч долларов. Согласно декларации задержанного, у него нет ни собственного авто, ни квартиры. Однако его семья владеет элитным жильем во Львове.

Среднемесячная зарплата Бурдейного в 2021 году составила 14 тысяч гривен. С января по май он в целом получил 70 тысяч гривен.

К теме Коррупция на волынской таможне: у начальника поста нашли 700 тысяч долларов

Зарплата Бурдейного в 2021 году составила 70 тысяч гривен

Михаил Бурдейный, которого ГБР задержало с 700 тысячами долларов в авто, работает на таможне в течение 6 лет. Однако в своей декларации он не указал, что владеет собственным жильем или автомобилем. Официально своим местом жительства таможенник указал поселок городского типа Кельменцы в Черновицкой области. Там его жена Ирина Бурдейна имеет квартиру, а родители – дом.

По данным таможни, Бурдейный за январь-июнь 2021 года получил заработной платы всего 70,25 тысячи гривен, то есть 14 тысяч гривен в месяц. В свою очередь, в 2020 году таможенник зарабатывал чуть больше – 25 тысяч гривен в месяц, не учитывая налоги. За год работы он получил почти 300 тысяч гривен зарплаты. Еще 2000 гривен ежемесячного пособия при рождении ребенка получила его жена.

Несмотря на то, что ни в одной из деклараций Бурдейного не было сбережений, его жене удалось приобрести Lexus и вложить деньги в коттедж в Черновцах.

Заметьте Заоблачная коррупция на таможне: Бутусов предположил, кому должны были передать деньги с поста "Ягодин"

Семья Бурдейного купила имущество более чем на 600 тысяч долларов

Родители таможенника имеют и недвижимость, и автомобили. Больше всего приобрела его 62-летняя мать Галина Бурдейна. В 2018 году она стала владелицей дома и земельного участка площадью 9,14 сотки в закрытом коттеджном городке "Панська Гора" в селе Сокольники, недалеко от Львова. Площадь коттеджа составляет 248,1 квадратного метра. Он имеет 2 этажа, балкон, мансарду и террасу.

Территория коттеджного городка находится под охраной. Здесь расположены всего 50 домов. Соседи рассказали, что сейчас в коттедже матери таможенника никто не живет. По словам эксперта, стоит такой домик примерно 250 тысяч долларов.



Коттедж Галины Бурдейной в Сокольниках / Фото "Сила правды"

В 2017 году Галина Бурдейна приобрела квартиру площадью 91,5 квадратного метра на улице Княгини Ольги. Она размещена в ЖК "Добра оселя". Ориентировочная стоимость квартиры составляет 75 тысяч долларов. Кроме этого, женщина приобрела там гараж площадью 43,3 квадратного метра, который стоит примерно 12 тысяч долларов. Также мать волынского таможенника имеет автомобиль Audi Q7 2011 года выпуска. Его ориентировочная стоимость составляет 40 тысяч долларов.

В свою очередь, 65-летний отец Владимир Бурдейный также приобрел недвижимость во Львове. В апреле 2021 года он купив 2 паркоместа в новостройках жилого комплекса "Америка" на улице Владимира Великого. Они стоят около 8 тысяч долларов каждое. Самой дорогой машиной, которой владеет мужчина, является Audi Q8 2020 года выпуска. Ее можно приобрести не менее чем за 70 тысяч долларов.

Также семья Бурдейного владеет менее стоимостными автомобилями и недвижимостью в Черновицкой области. По подсчетам журналистов, все это имущество обошлось им в 600 тысяч долларов.

Согласно официальным реестрам, родители таможенника в течение последних 10 лет не вели ни одного бизнеса, а его жена была несколько лет в декрете и только в 2020 зарегистрировалась как предприниматель. Зато сам Бурдейный отметил, что его родители и родители жены уже 20 лет живут за границей, и они вроде бы помогают деньгами.