Обесточил часть Донетчины и направил электричество врагу: СБУ схватила коллаборанта-энергетика

Служба безопасности Украины задержала "энергетика" оккупантов, который обесточил часть Донетчины и направил электричество в базы агрессора.

Россияне завербовали электрика

Колаборантом оказался бывший работник местных электросетей, который во время временной оккупации части региона встал на сторону захватчиков.

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За это его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики" квазиреспублики "ДНР".

Злоумышленник получил задачу отсоединить районный центр от электропитания и перенаправить его на нужды оккупационных группировок России.

Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки,

– говорится в сообщении СБУ.

Обесточив город, россияне обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами.

Коллаборанта разоблачили во время деоккупации: он пытался скрыться

Отмечают, что после освобождения Лимана коллаборант пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ разоблачили и задержали его.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в коллаборационной деятельности, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Решается вопрос меры пресечения.

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