Обесточил часть Донетчины и направил электричество врагу: СБУ схватила коллаборанта-энергетика
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины задержала "энергетика" оккупантов, который обесточил часть Донетчины и направил электричество в базы агрессора.
Россияне завербовали электрика
Колаборантом оказался бывший работник местных электросетей, который во время временной оккупации части региона встал на сторону захватчиков.
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За это его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики" квазиреспублики "ДНР".
Злоумышленник получил задачу отсоединить районный центр от электропитания и перенаправить его на нужды оккупационных группировок России.
Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки,
– говорится в сообщении СБУ.
Обесточив город, россияне обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами.
Коллаборанта разоблачили во время деоккупации: он пытался скрыться
Отмечают, что после освобождения Лимана коллаборант пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ разоблачили и задержали его.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в коллаборационной деятельности, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Решается вопрос меры пресечения.
СБУ обезвреживает коллаборантов: последние новости
- К слову, недавно СБУ задержали коллаборанта, из-за которого теперь Одесщина сидит без света. Он собирал важные разведданные и предоставлял их врагу. К слову, мужчина сам предложил противнику помощь.
- Впоследствии опять же в Одессе СБУ обнаружила супругов предателей, пытавшихся выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов Crotale, чтобы передать данные России для ударов и последующего обезвреживания украинского ПВО.