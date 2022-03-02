Предателя задержали с поличным

Корректировщик, который навел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром, задержан СБУ совместно с полицейскими Ивано-Франковской области.

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Сообщается, что он прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля и заселился в мотель возле аэродрома.

После этого он передал информацию о месте нахождения военного объекта в Россию и 24 февраля агрессор нанес ракетно-бомбовый удар по Украине.

Из-за обстрела инфраструктура аэродрома разрушена, о чем предатель Украины доложил в РФ.

В полиции заявили, что поймали диверсанта с поличным. Он пытался совершить еще одно преступление, чтобы снизить обороноспособность Украины.

Теперь диверсанту предстоит заключение на 15 лет по статье "Государственная измена".

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