Зрадника затримали на гарячому

Коригувальник, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром, затриманий СБУ спільно з поліцейськими Івано-Франківщини.

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Повідомляється, що він прибув в Івано-Франківськ 22-го лютого та заселився у мотель біля аеродрому.

Після цього він передав інформацію про місце знаходження військового об'єкта в Росію й 24-го лютого агресор завдав ракетно-бомбового удару по Україні.

Через обстріл інфраструктура аеродрому зруйнована, про що зрадник України доповів у РФ.

У поліції заявили, що спіймали диверсанта на гарячому. Він намагався здійснити ще один злочин, щоб знизити обороноздатність України.

Тепер диверсанта чекає ув'язнення на 15 років за статтею "Державна зрада".

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