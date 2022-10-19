Попытка подкупа мэра Днепра: скандального Микитася задержали, объявив перед тем подозрение

Одному из самых крупных в прошлом киевских застройщиков сообщили о подозрении и сразу его задержали. Мужчину, который является бывшим народным депутатом, обвиняют в попытке подкупа чиновника.

На официальных страницах Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры появились сообщения об объявлении подозрения Максиму Микитасю и его задержании. Бывшего нардепа уже не впервые обвиняют во взяточничестве, однако в этот раз сумма особенно велика – 22 миллиона евро.

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Микитась хотел дать взятку мэру Днепра

Как сообщает НАБУ, экс-чиновник предложил городскому главе Днепра деньги за то, что тот позволит одной из компаний строить метрополитен вне честного конкурса. Как ни странно, эта компания подконтрольна Микитасю и, вероятно, он планировал нажиться на строительстве подземки.

Деньги мэру Днепра он обещал предоставить не сразу, а по частям. "Рассрочка" должна была продолжаться до 2027 года.

"Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% стоимости проекта (220 млн евро – 24 канал), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития,

– написали в структуре.

В САП отмечают, что 18 октября 2022 года Микитася задержали без решения суда согласно 208 статье Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Конституции Украины указано, что лицо считается невиновным в совершении преступления и его нельзя наказать, пока вину не докажут в законном порядке и суд не объявит приговор.

В пресс-службе НАБУ также подчеркнули, что 22 миллиона евро – это одна из рекордных сумм, которую когда-либо зафиксировали правоохранителями в Украине. Расследование дела Микитася силовики начали по заявлению городского главы Днепра.

Скандальный бекграунд Максима Микитася

Экс-нардеп с ноября 2021 года также обвинен по другому делу, которое расследуют НАБУ и САП. Он подозревается в том, что он незаконно завладел 81 миллионом гривен. Средства принадлежали Нацгвардии. Дело слушают в суде.

Перед тем его подозревали в заказном похищении юриста столичной компании Олега Мирошниченко. Однако суд отпустил тогда бывшего депутата из СИЗО, удовлетворив ходатайство адвокатов.

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