Первый подобный случай: Россия задержала танкер, который вышел из порта в Эстонии

В территориальных водах России задержали греческий нефтяной танкер Green Admire. Такие действия страны-агрессора в очередной раз показали ее непредсказуемость.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.

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В России задержали иностранное судно

В воскресенье, 18 мая, был остановлен танкер Green Admire, который передвигался под флагом Либерии. Судно двигалось по согласованному маршруту через территорию России. Он вышел из эстонского порта Силламяэ. Но Россия, вероятно, забыла о предварительных договоренностях с экипажем. Этот случай стал первым в истории.

Этот маршрут, который был выбран из соображений безопасности судоходства и не пролегает строго вдоль государственных границ, был установлен по взаимному согласию России, Эстонии и Финляндии,

– отметили в МИД Эстонии.

После инцидента было решено, что корабли, которые направляются в порт Силламяэ и из него, будут перенаправляться исключительно через территориальные воды Эстонии.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна отметил, что такие случаи доказывают, что Россия в любых ситуациях может вести себя непредсказуемо. Он передал информацию о том, что произошло, другим союзникам.

Накануне в акватории Эстонии военные остановили танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Это судно, вероятно, принадлежит к российскому "теневому флоту". Экипаж танкера проигнорировал указания эстонских пограничников. Однако впоследствии корабль все же покинул водные границы страны.

Но на этом Россия не остановилась. В ответ на запрет движения танкера один российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии.

Напомним, Германия усилит надзор за акваторией и введет новые санкции против российского "теневого флота", транспортирующего нефть. Беспокойство у европейских стран вызвали действия россиян в Балтийском море, в частности повреждения подводных кабелей.