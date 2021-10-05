Фура влетела в подростков, когда они перебегали дорогу на пешеходном. В полиции говорят, что переход был нерегулируемым. Случилось это 4 октября.

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Водителя задержали

33-летнего мужчину, который управлял грузовиком, задержали на месте происшествия. Предварительно против водителя открыли уголовное производство по статье "Нарушение ПДД".

Если вину мужчины докажут, то ему будет грозить заключение от 3 до 8 лет. Также водителя могут лишить права управлять сроком до 3 лет. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств ДТП.

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