Фура влетела в подростков, когда они перебегали дорогу на пешеходном. В полиции говорят, что переход был нерегулируемым. Случилось это 4 октября.
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Водителя задержали
33-летнего мужчину, который управлял грузовиком, задержали на месте происшествия. Предварительно против водителя открыли уголовное производство по статье "Нарушение ПДД".
Если вину мужчины докажут, то ему будет грозить заключение от 3 до 8 лет. Также водителя могут лишить права управлять сроком до 3 лет. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств ДТП.
Фура сбила двух подростков в Харькове: детали
- 4 октября в Харькове 33-летний водитель грузовика влетел в двух подростков.
- Они в то время перебегали дорогу на нерегулируемом пешеходном.
- Ребята в возрасте 12 и 13 лет сильно пострадали и их отвезли в больницу.
- Через несколько часов 13-летний пострадавший умер. В больницу парня забрали в состоянии клинической смерти.
- 12-летний мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в отделении политравмы. У ребенка диагностировали ушиб мозга и скелетную травму.