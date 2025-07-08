СБУ задержала подполковника запаса Сил обороны, который по заказу ФСБ шпионил на Сумщине

СБУ сорвала попытки российских захватчиков создать агентурную сеть вблизи линии фронта в Сумской области. Задержали глубоко законспирированного агента ФСБ, который шпионил возле передовой, а также формировал собственную группу информаторов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ задержала российского агента, который шпионил на Сумщине

Российским агентом оказался подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны. По заказу генерала ФСБ он шпионил для агрессора на Сумщине.

Бывший военнослужащий уволился на законных основаниях в 2023 году. Впрочем, впоследствии пошел на сотрудничество с врагом.

В СБУ отметили, что, учитывая воинское звание и боевой опыт агента, вербовкой занимался один из руководителей пограничного управления ФСБ. Интересно, что за успешно проведенную вербовочную операцию вражеский спецслужбист получил звание генерала.

Задержан российский агент / Фото СБУ

Согласно материалам производства, фигурант входил в состав агентурной ФСБ, которая была нейтрализована в апреле 2025 года на Сумщине.

Тогда сотрудники Службы безопасности задержали гражданина России и его сообщника, которые собирали разведданные для прорыва российских диверсантов на территорию Шосткинского района.

В СБУ отметили, что агент-подполковник действовал отдельно от других. В частности, собирал информацию о дислокации Сил обороны, которые воюют на передовой. Для этого "втемную" использовал знакомых среди украинских воинов, с которыми дружил после увольнения со службы.

Кроме того, вражеский агент параллельно помогал куратору создавать новую агентурную сеть на границе Сумщины из действующих и бывших военных. Его задачей было выявление "единомышленников" среди знакомых.

В дальнейшем вербовку "кандидатов" должны были осуществлять российские спецслужбисты. В случае успешных "собеседований", фигурант должен был переправлять кандидатов в Россию для инструктажа.

Впрочем, СБУ задержала российского агента на этапе подбора нового участника ячейки агрессора. У предателя изъяли телефон с доказательствами работы на ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении по 2 статьям, – государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и незаконная переправка лиц через государственную границу.

Сейчас российский агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.