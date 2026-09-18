Стоял с эвакуацией пассажиров: Россия в очередной раз ударила по поезду на Харьковщине

В Харьковской области российские войска вновь провели атаку на пригородный поезд, в результате чего пассажиров эвакуировали из вагона. По предварительным данным, двое человек, оставшихся на платформе и не успевших отойти на безопасное расстояние, получили серьезные травмы.

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Что известно об ударе по железной дороге?

В Харьковской области российские войска снова нанесли удар по пригородному поезду. На момент атаки поезд стоял, а пассажиры были эвакуированы из подвижного состава.

Предварительно известно, что два пассажира не отошли вместе с поездной бригадой на необходимое безопасное расстояние и остались на платформе. Они серьезно травмировались. На место направляются спасатели и медики.

Пассажиров призывают неукоснительно следовать указаниям поездной бригады во время эвакуации и не медлить с переходом в безопасное место, ведь повторные удары могут представлять угрозу для гражданских.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские беспилотники повредили железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине и Киеве. В частности, серьезные разрушения получил вокзал в Берестине, а в столице повреждена станция кольцевой электрички Никольская Слободка.

Отметим, в Украине были введены новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. При желтом уровне поезда будут продолжать курсировать по графику, а в случае красного уровня посадку пассажиров и отправку рейсов будут приостанавливать, а людей будут направлять к укрытиям.

Укрзализныця также сможет оперативно ограничивать движение и рассредоточивать пассажиров и поезда, чтобы избежать скоплений. На вокзалах расширят доступ к укрытиям, а МВД и Нацполиция усилят их охрану и сопровождение эвакуационных мероприятий.