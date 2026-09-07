Вернулся из СОЧ, чтобы шпионить в пользу ФСБ: СБУ задержала "крота", который наводил удары по югу

Служба безопасности при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала в Николаевской области военнослужащего, который корректировал российские обстрелы южных регионов Украины. Завербованный агентурой ФСБ дезертир вернулся из СОЧ на службу специально для выполнения разведывательных задач врага.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Что известно о задержании российского агента?

Задержанным оказался местный мобилизованный, который проходил службу в одной из артиллерийских бригад. Находясь в подразделении, он наводил ракетно-дроновые удары России по соседним подразделениям Сил обороны в Николаевской и Одесской областях.

Злоумышленник дистанционно координировал свои действия с сотрудником военной контрразведки ФСБ через анонимный чат в мессенджере Telegram. Фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда самовольно покинул воинскую часть и искал легких заработков в сети.

После вербовки дезертир сознательно восстановился на военной службе для выполнения агентурных заданий. Основным его поручением было скрытое фиксирование местоположений логистических складов и мест сосредоточения техники Сил обороны.

Кроме того, российские кураторы надеялись получить через агента персональные данные командного состава подразделений ВСУ, участвующих в боях на южном фронте. Все собранные сведения фигурант накапливал в виде скриншотов Google-карт с отметками украинских объектов.

Киберспециалисты СБУ раскрыли контакты предателя со спецслужбой России, задокументировали его разведывательную деятельность и задержали непосредственно по месту несения службы. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Сотрудники украинской спецслужбы уже провели комплексные меры по обеспечению безопасности личного состава и техники в зоне шпионской активности врага. Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове контрразведка СБУ обезвредила агентурную сеть российских спецслужб, созданную местной супружеской парой. Мужчина был завербован через своего соседа – ранее разоблаченного профессора университета – и по указанию врага специально мобилизовался в ряды ТрО ВСУ.

Находясь на службе, военный под видом командировок фиксировал позиции украинской ПВО, систем РЭБ, оборонительных укреплений Харькова, а также отмечал на Google-картах координаты местных ТЭЦ и ключевых электроподстанций. К подрывной деятельности он привлек и свою безработную жену, которая отслеживала пункты базирования войск в городе и передавала данные кураторам напрямую.