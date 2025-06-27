Не должно быть поводом для демаршей, – в Кремле отреагировали на задержание азербайджанцев

После жестокого рейда российских силовиков в Екатеринбурге, в результате которого погибли уроженцы Азербайджана, страна отменила ряд культурных мероприятий и визит парламентской делегации в Россию. В конце концов, ситуацию прокомментировали в Кремле.

Пропагандистские СМИ цитируют Дмитрия Пескова, передает 24 Канал. Там сожалеют о "последних демаршах Баку".

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Что заявили в Кремле

В пятницу, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана в связи с нераскрытым уголовным делом об убийстве в 2001 году. Среди главных подозреваемых – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которые вскоре умерли якобы из-за избиения.

В ответ в Азербайджане отменили культурные мероприятия с российским участием и визит парламентской делегации в Россию, а также вызвали в МИД дипломата страны-агрессора.

На это уже отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина. По его словам, работа правоохранительных органов не должна быть поводом для демаршей.

Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Считаем, что всё, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и не может, и не должно являться поводом для подобной реакции,

– сказал Песков.

К слову, в понедельник, 30 июня, азербайджанская полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik в Баку. В результате операции задержаны два сотрудники ФСБ – исполнительный директор и шеф-редактор.