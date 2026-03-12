Инкассатора Ощадбанка, задержанного в Венгрии, госпитализировали в критическом состоянии, – Bloomberg
- Инкассатора "Ощадбанка", задержанного в Венгрии, госпитализировали в критическом состоянии.
- Это вызвало обвинения со стороны Украины в пренебрежении правами ее сотрудников.
Одного из работников Ощадбанка, которых незаконно задержали в Венгрии, госпитализировали в критическом состоянии. Украина обвинила правительство в пренебрежении правами сотрудников.
Ранее Украина заявляла о грубом обращении с задержанными. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Bloomberg.
Смотрите также Спекулирует, – у Зеленского объяснили, почему у Орбана обострилась антиукраинская позиция
Что сказал Пышный об инциденте?
Пышный сказал, что этот инцидент "абсурдный и незаконный". Он обвинил венгерское правительство в "полном игнорировании европейских норм, правил и ценностей".
Как глава Нацбанка отметил, такая перевозка средств – это привычная операция для Украины после того, как перестали летать самолеты.
Вы спрашиваете, удивлен ли я тем, что произошло. Я бы сказал, что я разъярен,
– сказал Андрей Пышный.
Как отметило венгерское издание Telex 12 марта, правительство вернет Украине инкассаторские машины, но средства – нет.
Что известно о задержании инкассаторов в Венгрии?
В Будапеште семеро украинских инкассаторов оказались в заложниках после того, как венгерские правоохранители 5 марта захватили две инкассаторские машины Ощадбанка, которые перевозили валюту и ценности из Австрии. По информации МИД, во время спецоперации работников вытащили из автомобилей и заставили лечь на землю. В машине находились 40 млн долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Инкассаторов Ощадбанка освободили и вернули в Украину 6 марта. Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что все семеро граждан уже пересекли границу и находятся в безопасности. Министр поблагодарил команду МИД, украинскому посольству в Будапеште, правоохранителям и государственным учреждениям за помощь в освобождении.
Венгрия согласилась вернуть инкассаторские автомобили Ощадбанка, но без конфискованных ранее ценностей – золота и валютных средств. Передача машин состоялась в четверг утром. По словам венгерского правительства, ценности будут оставаться на территории страны не менее 60 дней для проведения расследования относительно их перевозки и законности. Соответствующий закон приняли в экстренном порядке, за него проголосовали 119 депутатов парламента.