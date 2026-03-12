Инкассатора Ощадбанка, задержанного в Венгрии, госпитализировали в критическом состоянии, – Bloomberg

Одного из работников Ощадбанка, которых незаконно задержали в Венгрии, госпитализировали в критическом состоянии. Украина обвинила правительство в пренебрежении правами сотрудников.

Ранее Украина заявляла о грубом обращении с задержанными. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Bloomberg.

Смотрите также Спекулирует, – у Зеленского объяснили, почему у Орбана обострилась антиукраинская позиция

Что сказал Пышный об инциденте?

Пышный сказал, что этот инцидент "абсурдный и незаконный". Он обвинил венгерское правительство в "полном игнорировании европейских норм, правил и ценностей".

Как глава Нацбанка отметил, такая перевозка средств – это привычная операция для Украины после того, как перестали летать самолеты.

Вы спрашиваете, удивлен ли я тем, что произошло. Я бы сказал, что я разъярен,

– сказал Андрей Пышный.

Как отметило венгерское издание Telex 12 марта, правительство вернет Украине инкассаторские машины, но средства – нет.

Что известно о задержании инкассаторов в Венгрии?