Сразу после поступления информации о задержании Рожанской в Астане посольство Украины в Казахстане незамедлительно обратилось к казахстанской стороне с просьбой не удовлетворять запрос России об экстрадиции. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила пресс-служба МИД.

Как в МИД прокомментировали ситуацию

Кроме того, украинские консулы запросили разрешение на посещение гражданки, которая в настоящее время содержится в СИЗО, и получили предварительное согласие.

Украинские дипломаты также находятся на связи с адвокатами задержанной и оказывают необходимое содействие.

Рассчитываем на справедливое рассмотрение казахстанской стороной обстоятельств ситуации и работаем над защитой законных прав и интересов задержанной гражданки Украины,

– подчеркнули в министерстве.

МИД, Департамент консульской службы и Посольство Украины в Казахстане держат ситуацию под особым контролем.

Что известно о задержании украинки в Казахстане по просьбе России?

Как пишет DW, Рожанскую задержали 1 октября в аэропорту Астаны во время прохождения пограничного контроля после прилета из Стамбула.

В России против украинки возбудили уголовное дело, связанное с якобы похищением ребенка.

Адвокат Рожанской Алексей Прянишников рассказал, что женщина ехала в Астану, чтобы забрать внука, которого должны были привезти из России.

В 2021 году мать мальчика Алла Андреева уехала с ним из Одессы в Калининградскую область России. Там проживала семья ее второго мужа, гражданина России.

В марте 2022 года Андреева обратилась в российское МВД с заявлением об отказе от украинского гражданства для себя и ребенка. В том же году они получили российские паспорта.

Позже отец мальчика через украинский суд добился определения места жительства сына с ним в Одессе.

В июле 2026 года, по словам адвоката, новый супруг матери ребенка Виталий Андреев и его отец Вячеслав предложили Рожанской забрать мальчика и передать его украинскому отцу.

В ходе переговоров между Андреевыми и Рожанскими в августе 2026 года стало известно, что Калининградский суд уже вынес решение о содержании Рожанской под стражей по делу о похищении ребенка.

Согласно документам, которые Россия передала через ОДКБ, в это же время ФСБ готовила документы для объявления Рожанской в розыск и ее экстрадиции.

Несмотря на предупреждения, женщина отправилась в Астану, чтобы забрать внука. Там ее и задержали.

Адвокат Риза Нурбаева подтвердила, что в России против Рожанской еще с 2023 года ведется уголовное дело. По ее словам, женщина не знала о решении Калининградского суда и утверждает, что вообще не приезжала в Россию.

Адвокат Рожанской Алексей Прянишников назвал ее задержание в Астане спланированной операцией ФСБ.

Он предположил, что российские спецслужбы могли стремиться улучшить показатели раскрываемости преступлений. Также адвокат считает, что дело может иметь политический подтекст из-за войны России против Украины.