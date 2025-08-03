"Звал на помощь": в сети показали кадры "жесткого" задержания мужчины ТЦК в Одесской области
- Военные ТЦК задержали мужчину в поселке Зеленогорское в Одесской области 2 августа, после того как обнаружили, что он находится в розыске за нарушение воинского учета.
- Полицейские выяснили также, что он – в состоянии алкогольного опьянения.
- Мужчина оказывал активное сопротивление, из-за чего правоохранители были вынуждены применить физическую силу.
Одесские паблики распространили видео, на котором военные ТЦК задерживают мужчину. Гражданин оказывает сопротивление.
По словам очевидцев в соцсетях, военнообязанного скрутили четыре человека, применили газовый баллончик, избили, надели наручники. В сети рассказывают, что мужчина кричал и звал на помощь, передает 24 Канал.
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Как объяснили инцидент в Одессе в ТЦК?
В Одесском областном ТЦК рассказали, что инцидент произошел 2 августа в поселке Зеленогорское Одесской области. Группа оповещения РТЦК и представители Нацполиции остановили транспортное средство с целью проверки военно-учетных документов. Во время проверки было установлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Более того, полицейские с помощью драгера обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
На требование правоохранителей пройти с ними для составления соответствующих административных материалов и осуществления дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал злостным неповиновением и оказал активное физическое сопротивление. В ответ на неправомерные действия, с целью прекращения правонарушения, представители Национальной полиции и РТЦК и СП были вынуждены применить меры физического воздействия,
– объяснили в военкомате.
Момент задержания нарушителя в Одесской области: смотрите видео
Известно, что по факту сопротивления представителям правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также на водителя составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения.
К слову, в селе Бугское Николаевской области неизвестные напали на военных ТЦК, нанеся телесные повреждения и повредив автомобиль.