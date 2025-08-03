Одесские паблики распространили видео, на котором военные ТЦК задерживают мужчину. Гражданин оказывает сопротивление.

По словам очевидцев в соцсетях, военнообязанного скрутили четыре человека, применили газовый баллончик, избили, надели наручники. В сети рассказывают, что мужчина кричал и звал на помощь, передает 24 Канал.

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Как объяснили инцидент в Одессе в ТЦК?

В Одесском областном ТЦК рассказали, что инцидент произошел 2 августа в поселке Зеленогорское Одесской области. Группа оповещения РТЦК и представители Нацполиции остановили транспортное средство с целью проверки военно-учетных документов. Во время проверки было установлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Более того, полицейские с помощью драгера обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

На требование правоохранителей пройти с ними для составления соответствующих административных материалов и осуществления дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал злостным неповиновением и оказал активное физическое сопротивление. В ответ на неправомерные действия, с целью прекращения правонарушения, представители Национальной полиции и РТЦК и СП были вынуждены применить меры физического воздействия,

– объяснили в военкомате.

Момент задержания нарушителя в Одесской области: смотрите видео

Известно, что по факту сопротивления представителям правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также на водителя составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения.

К слову, в селе Бугское Николаевской области неизвестные напали на военных ТЦК, нанеся телесные повреждения и повредив автомобиль.