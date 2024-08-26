Является элементом путинского режима: эксперт по нацбезопасности прокомментировал задержание Дурова

Во Франции вечером 24 августа арестовали россиянина Павла Дурова, который является основателем и гендиректором Telegram. Его задержали за распространение наркотиков, но на этом его обвинения могут не остановиться.

Международные правоохранительные органы не имеют возможности проверять информацию, которая распространяется через мессенджер Дурова, а все серверы находятся в России. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко, отметив, что Дуров "подтанцовывает" Владимиру Путину.

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Является элементом путинского режима

Эксперт по национальной безопасности объяснил, что Дурова обвиняют в распространении наркотиков, однако это может быть не последнее обвинение ему и людям, которые возглавляют мессенджер. Правоохранительная система Украины часто сталкивалась со случаями, когда именно через Telegram распространялась информация.

Поскольку она защищена, для примера, серверы есть в Санкт-Петербурге, правоохранительная система, даже международная полиция, нет доступа к ней.

Борьба с преступлениями через Telegram ведется. Сеть обречена, потому что нет возможности стать платформой, которую можно контролировать со стороны международных структур, которые проверяют информацию на предметы не оппозиционности, а именно уголовные преступления,

– отметил Варченко.

Россияне используют Telegram для того, чтобы наносить вред Украине. Украинцы также его используют для коммуникации между собой, понимая, что он недостаточно защищен.

Россияне имеют доступ к серверам, а Дуров периодически встречался с Путиным. Он является элементом путинского режима,

– отметил эксперт по национальной безопасности.