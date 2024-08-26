Міжнародні правоохоронні органи не мають змоги перевіряти інформацію, яка поширюється через месенджер Дурова, а всі сервери перебувають в Росії. Про це 24 Каналу розповів експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, зауваживши, що Дуров "підтанцьовує" Владіміру Путіну.

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Є елементом путінського режиму

Експерт з національної безпеки пояснив, що Дурова звинувачують у поширенні наркотиків, однак це може бути не останнє звинувачення йому та людям, які очолюють месенджер. Правоохоронна система України часто зіштовхувалась з випадками, коли саме через Telegram поширювалась інформація.

Оскільки вона є захищена, для прикладу, сервери є у Санкт-Петербурзі, правоохоронна система, навіть міжнародна поліція, немає доступу до неї.

Боротьба зі злочинами через Telegram ведеться. Мережа приречена, бо немає можливості стати платформою, яку можна контролювати з боку міжнародних структур, які перевіряють інформацію на предмети не опозиційності, а саме кримінальні злочини,

– зауважив Варченко.

Росіяни використовують Telegram для того, щоб завдавати шкоди Україні. Українці також його використовують для комунікації між собою, розуміючи, що він недостатньо захищений.

Росіяни мають доступ до серверів, а Дуров періодично зустрічався з Путіним. Він є елементом путінського режиму,

– наголосив експерт з національної безпеки.