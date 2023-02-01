Собирал данные об оружии и корректировал обстрелы по Киеву: задержали работника Укроборонпрома

Контрразведка СБУ 1 февраля предотвратила утечку секретной информации из одного из ведущих государственных предприятий, входящего в структуру Укроборонпрома. Во время спецоперации был задержан российский агент.

Злоумышленник получил от оккупантов задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных для России. Сотрудники СБУ разоблачили его еще в начале разведывательно-подрывной деятельности и задокументировали все действия.

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Сотрудник Укроборонпрома работал на врага

Следователи установили, что злоумышленник скрыто собирал информацию об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах. Также он готовил "отчеты" для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по Киеву. Для этого коллаборант ездил по городу и снимал объекты после обстрелов.

Информацию, которую получил, он передавал через анонимные мессенджеры сотруднику Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны России. Об этом российский чиновник информировал представителей военной разведки страны-террористки.

Во время обысков у задержанного были обнаружены средства связи с материалами, подтверждающими его причастность к преступлению. Вражескому агенту сообщили о подозрении в "государственной измене, совершенном в условиях военного положения".

Вскоре ему изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. Спецоперацию проводили сотрудники:

СБУ Винницкой области,

Департамента контрразведки Службы безопасности,

подразделения внутренней безопасности концерна "Укроборонпром"

Смотрите видео, как задерживали коллаборанта

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Реакция Укроборонпрома

В Укроборонпроме заявили, что предприятие тесно сотрудничает с контрразведкой Службы безопасности Украины по выявлению вражеских агентов

"1 февраля СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома, работавшего на российскую военную разведку. Он собирал разведывательную информацию в пользу Российской Федерации. Спецоперация проведена во взаимодействии с подразделением внутренней безопасности концерна", – говорится в сообщении.

Концерн всесторонне содействует расследованию этого дела. Кроме того, Укроборонпром ужесточает внутренние меры безопасности в отношении проверок работников и обращения с информацией.

Сотрудник Укроборонпрома работал на Россию / Фото СБУ