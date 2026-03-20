Венгры могли уколоть "сыворотку правды" одному из сотрудников "Ощадбанка", – Guardian

Во время задержания украинских инкассаторов в Будапеште, одному из них могли уколоть препарат с "релаксантом". Так венгерские спецслужбы пытались заставить его больше говорить во время допроса.

Об этом для The Guardian рассказали источники в Службе безопасности Украины.

Интересно Задержание украинских инкассаторов может быть провокацией или местью Киеву, – расследование

Действительно ли украинских инкассаторов могли допрашивать под действием "сыворотки правды"?

В МИД Украины ранее сообщали, что одному из задержанных украинских инкассаторов, который имел диабет, принудительно ввели препарат, несмотря на то, что он отказывался.

Отмечается, что его состояние после этого резко ухудшилось, в частности, подскочил уровень сахара в крови и появились проблемы с давлением, из-за чего его пришлось госпитализировать.

По информации источников в СБУ, инъекция могла содержать так называемый "релаксант", который якобы используют, чтобы заставить человека больше говорить во время допросов. После возвращения мужчины в Украину анализы, как утверждается, обнаружили следы этого вещества в организме.

Издание Guardian отмечает, что украинская сторона расценивает этот случай как проявление "российских методов", сравнивая его с практикой применения так называемых "сывороток правды", которые использовали спецслужбы КГБ в советский период.

24 Канал отдельно обратился в СБУ за официальным комментарием по этой ситуации. В случае получения ответа, мы непременно сообщим.

