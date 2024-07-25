Предполагаемый убийца Фарион приехал во Львов на поезде и так же вернулся в Днепр, – СМИ

В четверг 25 июля стало известно о задержании предполагаемого убийцы Ирины Фарион. Им оказался 18-летний уроженец Днепра.

Правоохранители задержали его прямо в собственном доме. Оказалось, что днепрянин приехал во Львов на поезде.

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Новые детали убийства Фарион

СМИ пишут, что подозреваемый в убийстве Фарион приехал во Львов на поезде, а после убийства покинул город таким же способом.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что во время подготовки к преступлению парень арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Он готовился к преступлению около двух месяцев. В частности, именно тогда он приобрел панаму и другую одежду, которую зафиксировали камеры. Клименко указал, что подозреваемый даже менял походку.

Как отметил глава МВД, вероятный убийца делал все очень скрытно. Установить его личность удалось по фото со смарткамер видеонаблюдения. Следствие склоняется к мысли, что стрелок – только исполнитель. Уже вскоре парню должны объявить подозрение.