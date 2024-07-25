Правоохоронці затримали його прямо у власному помешканні. Виявилося, що дніпрянин приїхав до Львова потягом.

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Нові деталі вбивства Фаріон

ЗМІ пишуть, що підозрюваний у вбивстві Фаріон приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що під час підготовки до злочину хлопець орендував щонайменше три квартири у Львові. Він готувався до злочину близько двох місяців. Зокрема, саме тоді він придбав панаму та інший одяг, який зафіксували камери. Клименко вказав, що підозрюваний навіть змінював ходу.

Як зазначив голова МВС, ймовірний вбивця робив все дуже приховано. Встановити його особу вдалося за фото зі смарткамер відеоспостереження. Слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець. Вже невдовзі хлопцю мають оголосити підозру.