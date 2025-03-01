Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, добавив, что фсб пыталась обвинить Украину в попытке взорвать духовника Путина Тихона Шевкунова. Один задержанный якобы принадлежал к русской православной церкви.

Смотрите также Российский пропагандист без разрешения попал на встречу Зеленского и Трампа: его выгнали

"Подарок" перед переговорами

Всем понятно, что дело "шито белыми нитками", о нем даже смешно говорить. Но его можно рассмотреть под другим углом. Например, президент США Дональд Трамп очень серьезно относится к теме покушений.

Он сам пережил покушение, к тому же Республиканская партия очень консервативная, религиозная. Поэтому в деле соединилось все: духовник Путина, религия и покушение на убийство. Такой "подарок" по случаю визита Зеленского в США,

– подчеркнула Ольга Романова.

Задержание в Москве должно было стать дополнительным раздражителем во время переговоров Зеленского с Трампом. Также вся эта история показывает, что кем бы ни был украинец в России, какие должности он бы не занимал – это никого не волнует. Если есть приказ задержать, то его непременно выполнят.

Перед тем в России арестовали журналистку Екатерину Барабаш. Она кинокритик и возвращалась в Россию после международного кинофестиваля в Берлине. Женщина родилась в Украине, ее сын и внук остались здесь жить и работать. Это все стало причинами для ареста.

Такие примеры только подтверждают, что наличие украинского паспорта является сигналом для режима прибегать к любым действиям и подвергать людей опасности. Путин до сих пор не отказался от циничной задачи – уничтожить как можно больше украинцев.