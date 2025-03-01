Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, додавши, що фсб намагалася звинуватити Україну у спробі підірвати духівника Путіна Тіхона Шевкунова. Один затриманий нібито належав до російської православної церкви.

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"Подарунок" перед переговорами

Усім зрозуміло, що справа "шита білими нитками", про неї навіть смішно говорити. Але її можна розглянути під іншим кутом. Наприклад, президент США Дональд Трамп дуже серйозно ставиться до теми замахів.

Він сам пережив замах, до того ж Республіканська партія дуже консервативна, релігійна. Тому у справі поєдналося все: духівник Путіна, релігія та замах на вбивство. Такий "подарунок" з нагоди візиту Зеленського до США,

– підкреслила Ольга Романова.

Затримання у Москві мало стати додатковим подразником під час переговорів Зеленського з Трампом. Також вся ця історія показує, що ким би не був українець у Росії, які посади він би не займав – це нікого не хвилює. Якщо є наказ затримати, то його неодмінно виконають.

Перед тим у Росії арештували журналістку Катерину Барабаш. Вона кінокритик і поверталася в Росію після міжнародного кінофестивалю у Берліні. Жінка народилася в Україні, її син та внук залишилися тут жити й працювати. Це все стало причинами для арешту.

Такі приклади лише підтверджують, що наявність українського паспорта є сигналом для режиму вдаватися до будь-яких дій та наражати людей на небезпеку. Путін досі не відмовився від цинічного завдання – знищити якнайбільше українців.