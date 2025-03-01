Це був співробітник російського державного інформаційного агентства. Ситуація сталася під час конференції лідерів у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та кореспондентку News Nation Келлі Мейер.

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Як російський кореспондент прокрався на зустріч

Кореспондентка вищезгаданого американського видання, посилаючись на офіційного представника Білого дому, повідомила, що репортер пропагандистського ЗМІ прокрався на зустріч в Овальному кабінеті з президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Згодом про це повідомило CNN. Видання зауважило, що навіть AP і Reuters не допустили до зустрічі такого рівня. Там також додали, що за даними Білого дому, російський пропагандист не мав права перебувати поруч з пресою, оскільки йому заборонили.

Журналісти наголошують, що він опинився серед групи спеціально підібраних репортерів, присутніх в Овальному кабінеті на зустрічі лідерів, яка є частиною зусиль США припинити війну Росії, розгорнуту в Україні. Але Білий дім відмовив пропагандисту у допуску.

Як тільки співробітники пресслужби дізналися, що він знаходиться в Овалі, його випровадив прессекретар,

– пояснив представник Білого дому.

Нагадаємо, 28 лютого переговори Зеленського та Трампа пішли не за планом, президенти розсварилися просто перед камерами. Через це перемовини завершилися достроково. Білий дім заявив, що Трамп і його віцепрезидент завжди захищатимуть інтереси американців.