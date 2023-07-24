Это 24 Каналу прокомментировал юрист-аналитик Андрей Вигиринский. По его словам, радует, что Борисов все же нашелся, потому что новости о том, что он покинул территорию Украины, как минимум дискредитировали органы государственной власти.

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Финальный результат

Для украинского общества очень важно все, что связано с незаконным обогащением, коррупцией и несением государственной/военной службы. Люди возмущаются и это эмоциональное возмущение от проявлений цинизма требует быстрой реакции.

Реакцию на действия военнослужащего украинцам предлагали в несколько этапов. Сначала журналистское расследование, разоблачившее ситуацию. Далее последовала рефлексия на уровне Совета нацбезопасности и обороны с отстранением военкома.

Этому еще предшествовали истории, что военкомы поедут на фронт. Однако я так понимаю, эта история не нашла своего воплощения в жизни,

– сказал юрист-аналитик.

И вот финальный результат, это, по существу, закономерный процесс – регистрация уголовного производства и сообщение о подозрении.

"Я бы относиться к схожему характеру новостей от ДБР или Службы безопасности Украины как к одному из этапов восстановления справедливости, потому что уголовные наказания или преследования – это поиск истины в части или становление виновности личности", – отметил Вигиринский.

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