Це 24 Каналу прокоментував юрист-аналітик Андрій Вігірінський. За його словами, тішить, що Борисов все ж таки знайшовся, бо новини про те, що він покинув територію України як мінімум дискредитували органи державної влади.

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Фінальний результат

Для українського суспільства надзвичайно важливо все, що пов'язане з незаконним збагаченням, корупцією й несенням державної/військової служби. Люди обурюються й це емоційне обурення від проявів цинізму потребує швидкої реакції.

Реакцію на дії військовослужбовця українцям пропонували у декілька етапів. Спершу журналістське розслідування, яке викрило ситуацію. Далі була рефлексія на рівні Ради нацбезпеки й оборони з відстороненням військкома.

Цьому ще передували історії, що військкоми поїдуть на фронт. Проте я так розумію, ця історія не знайшла свого втілення в житті,

– сказав юрист-аналітик.

І ось фінальний результат, це, власне кажучи, закономірний процес – реєстрація кримінального провадження й повідомлення про підозру.

"Я ставитися б до схожого характеру новин від ДБР чи Служби безпеки України як до одного з етапів відновлення справедливості, бо кримінальні покарання чи переслідування – це пошук істини в частині або становлення винуватості особи", – зазначив Вігірінський.

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