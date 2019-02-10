Задержание и избиение активистов в Киеве: полицейским может грозить 8 лет тюрьмы

Правоохранители назначили 2 служебных расследования по фактам задержания на Контрактовой площади в Киеве и избиения под зданием Подольского райотдела полиции активистов, участвовавших в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Я уже назначил служебное расследование в отношении первого задержания молодежи. Другое служебное расследование будет проводить центральный аппарат Национальной полиции", – сказал на брифинге руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

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При этом на сегодня ни один работник полиции не отстранен от исполнения должностных обязанностей. Отстранить правоохранителя могут в случае, если он сможет влиять на ход служебного расследования.

Крищенко пока неизвестно, кто бы мог быть причастным к избиению активистов возле Подольского райотдела полиции. Но полицейским, которые превысили свои служебные полномочия при задержании активистов, грозит до 8 лет тюрьмы.

"Мы смотрим: там первая или вторая часть. Это от 3 до 8 лет. Когда будет обоснованное подозрение – с материалами следствия, видеодоказательствами, возможно, и экспертизами, им может грозить до 8 лет. Это требование 365 статьи (превышение власти или служебных полномочий )", – сообщил Корищенко.

В то же время задержанным во время столкновений в райотделе полиции активистам после объявления их подозрения может грозить до 7 лет тюрьмы – за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа и хулиганство.

Правоохранители избили активистов в Подольском райотделе полиции в Киеве: смотрите видео

Смотрите видео столкновений под Подольским райотделом полиции в Киеве:​

Что известно о задержании и избиении участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"

9 февраля на Контрактовой площади в Киеве полиция внезапно задержала и доставила в райотдел активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". Именно в том месте планировала провести свою встречу с избирателями кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Участники акции хотели поинтересоваться у лидера "Батькивщины", когда она отстранит от должности председателя Херсонского облсовета, своего однопартийца Владислава Мангера. Его активисты и отец Гандзюк подозревают в причастности к организации убийства Екатерины.



Правоохранители заявили, что у задержанных активистов была зеленка, ножи, газовые баллончики и пистолет. После задержания в отделение полиции прибыли другие активисты и требовали отпустить всех задержанных. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили под райотделом началась толкотня и против правоохранителей применили газовые баллончики. В результате полиция задержала около 40 человек, а 3 полицейских доставили в больницу.



Активисты говорят, что их окружили и задержали без всяких объяснений. По словам очевидцев, задержание было жестоким: спецназовцы вбежали в райотдел и начали всех бить. Впоследствии активистов таки отпустили, однако полиция открыла ряд уголовных производств.



Вечером после всех столкновений возмущенные активисты отправились в дом министра внутренних дел Арсена Авакова. Они жгли файеры и запускали фейерверки. Аваков прокомментировал задержание и избиение активистов только в социальных сетях, вступившись за правоохранителей.



На фото так видео было зафиксировано, как под райотделом полиции человек без формы, вероятно правоохранитель, жестоко бил активистов. В соцсетях уже объявили "охоту" на него (сбор информации о личности) и на других полицейских, которые жестоко обошлись с активистами. На следующий день Крищенко заявил, что против человека, который без формы наносил удары, будет возбуждено уголовное производство.