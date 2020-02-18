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      Задержание криминального авторитета Анисимова: суд отправил его под арест

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      Евгений Анисимов проведет 2 месяца под стражей / фото из открытых источников

      Поздно вечером понедельника, 17 февраля, Заводской райсуд Запорожья рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения для уголовного авторитета времен Януковича Евгения Анисимова. Последнего взяли под стражу на 60 суток без права на залог.

      Судебное заседание началось около 20:30 вечера понедельника и продолжалось в течение двух часов, информирует "Укринформ".

      Важно: КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно о криминальном авторитете времен Януковича

      Интересно, что решение о такой мере пресечения для Анисимова было принято еще в 2018 году Орджоникидзевским райсудом Запорожья. Правда, заочно.

      В то же время в понедельник Заводской суд только поддержал сохранение меры пресечения без изменений.

      Решение о переносе дела в другой суд принял апелляционный суд Запорожской области. Сначала ее должен был рассматривать Октябрьский суд, но там не удалось сформировать коллегию судей.

      Задержание Анисимова: коротко

      Спецоперация по задержанию бывшего "смотрящего" от Виктора Януковича в Запорожье Евгения Анисимова в воскресенье, 16 февраля, провели сотрудники "КОРДа". Его задержали в Киеве.

      До этого Анисимов в течении 6 лет скрывался от правоохранителей после того, как он был объявлен в международный розыск. В целом его обвиняют по 6 статьям Уголовного кодекса Украины:

      • вымогательство – наказывается лишением свободы до 12 лет с конфискацией имущества;
      • присвоение и растрата чужого имущества – до 12 лет за решеткой;
      • отмывания незаконных доходов – до 15 лет за решеткой;
      • создание преступной организации – до 12 лет за решеткой;
      • незаконное обращение с оружием – до 7 лет за решеткой;
      • незаконное изготовление огнестрельного оружия – до 7 лет за решеткой.
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      17 февраля
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Решение суда Новости Запорожья Криминальные новости Криминал Виктор Янукович Новости Украины Новости политики
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