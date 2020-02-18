Задержание криминального авторитета Анисимова: суд отправил его под арест

Поздно вечером понедельника, 17 февраля, Заводской райсуд Запорожья рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения для уголовного авторитета времен Януковича Евгения Анисимова. Последнего взяли под стражу на 60 суток без права на залог.

Судебное заседание началось около 20:30 вечера понедельника и продолжалось в течение двух часов, информирует " Укринформ ".

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Интересно, что решение о такой мере пресечения для Анисимова было принято еще в 2018 году Орджоникидзевским райсудом Запорожья. Правда, заочно.

В то же время в понедельник Заводской суд только поддержал сохранение меры пресечения без изменений.

Решение о переносе дела в другой суд принял апелляционный суд Запорожской области. Сначала ее должен был рассматривать Октябрьский суд, но там не удалось сформировать коллегию судей.

Задержание Анисимова : коротко

Спецоперация по задержанию бывшего "смотрящего" от Виктора Януковича в Запорожье Евгения Анисимова в воскресенье, 16 февраля, провели сотрудники "КОРДа". Его задержали в Киеве.

До этого Анисимов в течении 6 лет скрывался от правоохранителей после того, как он был объявлен в международный розыск. В целом его обвиняют по 6 статьям Уголовного кодекса Украины: