Затримання кримінального авторитета Анісімова: суд відправив його під арешт

Пізно ввечері понеділка, 17 лютого, Заводський райсуд Запоріжжя розглянув питання про обрання запобіжного заходу для кримінального авторитета часів Януковича Євгена Анісімова. Останнього взяли під варту на 60 діб без права на заставу.

Судове засідання розпочалося близько 20:30 вечора понеділка та тривало протягом двох годин, інформує "Укрінформ".

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Цікаво, що рішення про такий запобіжний захід для Анісімова було ухвалене ще у 2018 році Орджонікідзевським райсудом Запоріжжя. Щоправда, заочно.

Водночас у понеділок Заводський суд лише підтримав збереження міри запобіжного заходу без жодних змін.

Рішення про перенесення справи до іншого суду ухвалив апеляційний суд Запорізької області. Спершу її мав розглядати Жовтневий суд міста, але там не вдалося сформувати колегію суддів.

Затримання Анісімова: коротко

Спецоперацію з затримання колишнього "смотрящого" від Віктора Януковича у Запоріжжі Євгена Анісімова у неділю, 16 лютого, провели співробітники "КОРДу". Його затримали у Києві.

До цього Анісімов протягом 6 років переховувався від правоохоронців після того, як його було оголошено у міжнародний розшук. Загалом його обвинувачують за 6 статтями Кримінального кодексу України: