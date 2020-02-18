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      Затримання кримінального авторитета Анісімова: суд відправив його під арешт

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      Євген Анісімов проведе 2 місяці під вартою / фото з відкритих джерел

      Пізно ввечері понеділка, 17 лютого, Заводський райсуд Запоріжжя розглянув питання про обрання запобіжного заходу для кримінального авторитета часів Януковича Євгена Анісімова. Останнього взяли під варту на 60 діб без права на заставу.

      Судове засідання розпочалося близько 20:30 вечора понеділка та тривало протягом двох годин, інформує "Укрінформ".

      Важливо: КОРД затримав Євгена Анісімова: що відомо про кримінального авторитета часів Януковича

      Цікаво, що рішення про такий запобіжний захід для Анісімова було ухвалене ще у 2018 році Орджонікідзевським райсудом Запоріжжя. Щоправда, заочно.

      Водночас у понеділок Заводський суд лише підтримав збереження міри запобіжного заходу без жодних змін.

      Рішення про перенесення справи до іншого суду ухвалив апеляційний суд Запорізької області. Спершу її мав розглядати Жовтневий суд міста, але там не вдалося сформувати колегію суддів.

      Затримання Анісімова: коротко

      Спецоперацію з затримання колишнього "смотрящого" від Віктора Януковича у Запоріжжі Євгена Анісімова у неділю, 16 лютого, провели співробітники "КОРДу". Його затримали у Києві.

      До цього Анісімов протягом 6 років переховувався від правоохоронців після того, як його було оголошено у міжнародний розшук. Загалом його обвинувачують за 6 статтями Кримінального кодексу України:

      • вимагання – карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна;
      • привласнення та розтрата чужого майна – до 12 років за ґратами;
      • відмивання незаконних доходів – до 15 років за ґратами;
      • створення злочинної організації – до 12 років за ґратами;
      • незаконне поводження зі зброєю – до 7 років за ґратами;
      • незаконне виготовлення вогнепальної зброї – до 7 років за ґратами.
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      17 лютого
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Рішення суду Новини Запоріжжя Кримінальні новини Кримінал Віктор Янукович Новини України Новини політики
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