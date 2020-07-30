Задержанные вагнеровцы были в Беларуси проездом и опоздали на рейс, – посол РФ
В посольстве РФ заявляют, что задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" поехали в санаторий якобы из-за того, что опоздали на рейс в третью страну. Основанием для приезда россиян стал "контакт, заключенный с одной из коммерческих фирм" Беларуси.
Были транзитом и опоздали на рейс – посол РФ
Российские наемники ПВК "Вагнер", задержанные под Минском, работали на белорусскую фирму, сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, пишет пресс-служба посольства.
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В стране они были только проездом, однако опоздали на самолет.
Россияне, прибывшие в санаторий под Минском, были вынуждены это сделать из-за того, что опоздали на рейс из аэропорта, направляясь транзитом в третью страну,
– сказал Мезенцев.
По словам посла, основанием для приезда россиян в Беларусь стал "контракт, заключенный с одной из местных коммерческих фирм".
Мезенцев отметил, что вагнеровцы могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое должно обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом. Однако эту информацию еще нужно проверить.
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Вагнеровцы в Беларуси: основное
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан. Они оказались боевиками "Вагнера".
- Прибыли наемники из России и жили в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украине. В СБУ уже подтвердили такие намерения.
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