В посольстве РФ заявляют, что задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" поехали в санаторий якобы из-за того, что опоздали на рейс в третью страну. Основанием для приезда россиян стал "контакт, заключенный с одной из коммерческих фирм" Беларуси.

Были транзитом и опоздали на рейс – посол РФ

Российские наемники ПВК "Вагнер", задержанные под Минском, работали на белорусскую фирму, сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, пишет пресс-служба посольства.

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В стране они были только проездом, однако опоздали на самолет.

Россияне, прибывшие в санаторий под Минском, были вынуждены это сделать из-за того, что опоздали на рейс из аэропорта, направляясь транзитом в третью страну,

– сказал Мезенцев.

По словам посла, основанием для приезда россиян в Беларусь стал "контракт, заключенный с одной из местных коммерческих фирм".

Мезенцев отметил, что вагнеровцы могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое должно обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом. Однако эту информацию еще нужно проверить.

Важно! Ранее Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль из-за задержания под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

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Вагнеровцы в Беларуси: основное

29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан. Они оказались боевиками "Вагнера".

Прибыли наемники из России и жили в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта.

Имена многих из задержанных вагнеровцев в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.

СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украине. В СБУ уже подтвердили такие намерения.

Задержание боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси: смотрите видео