У посольстві РФ заявляють, що затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" поїхали в санаторій начебто через те, що запізнилися на рейс в третю країну. Підставою для приїзду росіян став "контакт, укладений з однією з комерційних фірм" Білорусі.

Були транзитом і спізнилися на рейс – посол РФ

Російські найманці ПВК "Вагнер", затримані під Мінськом, працювали на білоруську фірму, повідомив Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев, пише пресслужба посольства.

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У країні вони були лише проїздом, однак спізнилися на літак.

Росіяни, що прибули до санаторію під Мінськом, були змушені це зробити через те, що запізнилися на рейс з аеропорту, прямуючи транзитом до третьої країни,

– сказав Мезенцев.

За словами посла, підставою для приїзду росіян у Білорусь став "контракт, укладений з однією з місцевих комерційних фірм".

Мезенцев зазначив, що вагнерівці можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства, яке має забезпечувати охорону енергетичної інфраструктури та ресурсів за кордоном. Однак цю інформацію ще потрібно перевірити.

Важливо! Раніше Білорусь та Україна домовилися посилити прикордонний контроль через затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

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Вагнерівці у Білорусі: основне

29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян. Вони виявилися бойовиками "Вагнера".

Прибули найманці з Росії й жили в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту.

Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.

РНБО України пропонує домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер" в Україну. У СБУ вже підтвердили такі наміри.

Затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі: дивіться відео