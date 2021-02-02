На акциях протестов в России 31 января силовики задержали 5,7 тысячи людей. Часть протестующих находится в автозаках по несколько часов.

Источник: "ОВД-Инфо"

Перед СИЗО Москвы и Санкт-Петербурга выстроились очереди из автозаков. В них находятся люди, которых отправили под административный арест за участие в протестах 31 января.

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Где находятся задержанные

2 февраля задержанные, находящиеся в машине силовиков возле СИЗО для мигрантов в селе Сахарово, записали видеообращение о помощи. По их словам, мест в СИЗО нет, поэтому люди ждут по 48 часов под ними.

Ночью на 2 февраля под СИЗО стояли 8 автобусов.

Со времени задержания прошло более 40 часов, а мы до сих пор подвергаемся пыткам.Фактически нас еще ни разу не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусах, где нас заставляют стоять. У нас нет возможности двигаться,

– сказал задержанный.

Он добавил: "У нас нет воды, нас не пускают в туалет. Мы требуем от МВД и Генпрокуратуры немедленно прекратить издевательства!"

Смотрите видеообращение задержанных на протестах в России

Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

В Санк-Петербурге перед СИЗО на Захаровской улице также очередь. За час пропускают примерно 3 человека. Задержанные жалуются, что им холодно. Они говорят, что из-за отсутствия мест в СИЗО протестующих сажают вместе с криминалами.

Обратите внимание! Протесты в России происходят из-за ареста Алексея Навального. 31 января силовики жестоко разгоняли людей. 2 февраля должен состояться суд по делу политика. Под зданием уже начали задерживать людей, которые пришли поддержать оппозиционера.