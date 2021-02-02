На акціях протестів у Росії 31 січня силовики затримали 5,7 тисячі людей. Частина протестувальників перебуває в автозаках по кілька годин.

Джерело: "ОВД-Инфо"

Перед СІЗО Москви та Санкт-Петербурга вишикувалися черги з автозаків. У них перебувають люди, яких відправили під адміністративний арешт за участь у протестах 31 січня.

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Де перебувають затримані

2 лютого затримані, які перебувають в машині силовиків біля СІЗО для мігрантів у селі Сахарово, записали відеозвернення про допомогу. За їхніми словами, місць у СІЗО не має, тому люди чекають по 48 годин під ними.

Вночі проти 2 лютого під СІЗО стояли 8 автобусів.

З часу затримання пройшло понад 40 годин, а ми досі піддаємося тортурам.Фактично нас ще ні разу не годували. Останні 9 годин ми перебуваємо в автобусів, де нас змушують стояти. Ми не маємо можливості рухатися,

– сказав затриманий.

Він додав: "У нас нема води, нас не пускають в туалет. Ми вимагаємо від МВС та Генпрокуратури негайно припинити знущання!"

Дивіться відеозвернення затриманих на протестах у Росії

Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

У Санк-Петербурзі перед СІЗО на Захарівській вулиці також черга. За годину пропускають приблизно 3 людини. Затримані жаліються, що їм холодно. Вони кажуть, що через відсутність місць у СІЗО протестувальників саджають разом із криміналами.

Зверніть увагу! Протести у Росії відбуваються через арешт Олексія Навального. 31 січня силовики жорстоко розганяли людей. 2 лютого має відбутися суд у справі політика. Під будівлею вже почали затримувати людей, які прийшли підтримати опозиціонера.