Задержанный охранник Медведчука рассказал, как происходила его эвакуация

Охранник Виктора Медведчука, которого задержали вместе с депутатом, рассказал, как происходило бегство кума Путина. Организацией бегства Медведчука занималась ФСБ России.

Во время показаний охранник сказал, что находился на службе у Медведчука в течение 20 лет. В его обязанности входило охранять дом Медведчука и самого кума Путина.

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Бегство Медведчука должно было состояться через Приднестровье

Согласно показаниям, Медведчук прятался в частном доме в Киеве. При этом, по "легенде", этот дом якобы арендовала семья из Италии.

Охранник рассказал, что Медведчук общался с супругой. Согласно их разговорам, охранник заключил, что депутат ждет помощи ФСБ и готовится побег.

Свидетельство охранника Медведчука – видео

Медведчук лично сказал телохранителю, что за ним приедут какие-то военные. Он переоделся в форму украинских военных и покинул дом.

Бегство кума Путина должно было состояться через Приднестровье, поскольку выезд через границу с Россией или Беларусью был невозможен.

Он заявил, что вывоз Медведчука готовила ФСБ под руководством Путина.

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